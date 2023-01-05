中国疫情数据竟成‘明目张胆’具‘侮辱性’的谎言

病毒

从中国来法国的乘客在巴黎机场接受病毒检测

世界卫生组织（WHO）官员认为中国低报疫情数字，呼吁当局发布可靠疫情数据，同时，越来越多国家相继实施针对从中国入境的旅客采取检疫措施。曾担任世卫组织顾问、积极推动病毒溯源工作的美国专家孟天行（Jamie Metzl）表示，中国的疫情数据不透明，让中国与全世界的民众陷入危险之中，逼得各国只能自保。

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在美国克林顿政府时期曾在白宫国安会任职的孟天行（Jamie Metzl）对自由亚洲电台表示，各国加强防疫的主要原因，是来自中国政府对于疫情的不透明。

孟天行认为，中国政府从2019年底疫情爆发初期，就没有秉持公开透明原则，即时与国际分享疫情数据，也违背了国际义务。

孟天行：“中国政府官方统计数据就是‘明目张胆’、具有‘侮辱性’的谎言。这些谎言让每个中国人都处于危险之中，也使世界各地的人都面临更大的风险。根据《国际卫生条例》，中国有义务向世界卫生组织提供准确的公共卫生信息，但中国政府公然违反这些义务，威胁中国乃至全世界的每一个人， 这简直令人发指。”

从2021年开始，孟天行就积极推动病毒溯源工作，他与国际数十位科学家和研究人员发表联名信，指世界卫生组织与中国的联合病毒溯源报告受到政治干扰，需要更严谨的调查。目前为止，无论世卫组织或美国政府发布的病毒溯源报告，对于新冠病毒起源仍难以定论。

孟天行表示：“这就是为什么我和其他人持续呼吁中国政府，在与新冠病毒起源相关的问题、在疫情传播的真实统计数据上，保持完全透明。这样我们才可以追踪病毒变异，为接下来可能发生的疫情做好准备。”

除了继续推动溯源工作外，孟天行积极呼吁中国政府立即发布有关感染和死亡的准确统计数据，并共享中国新冠病毒的所有基因测序数据，让世界各国能有效预防。除此之外，他也表示，现阶段中国政府需要开放进口有效的信使核糖核酸（mRNA） 疫苗，来帮助拯救中国民众的生命。

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