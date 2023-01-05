乌克兰没从西方国家得到他们想要的重型坦克，但1月5日一天之内歼灭800名俄军

乌克兰

乌克兰军方估计1月5日歼灭800名俄军，而且多半是在乌东顿内茨克州（Donetsk）击毙。西方盟国承诺，将为乌克兰提供装甲战斗车辆，但并非乌克兰希望取得的那种重型坦克车。

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法国总统马克龙告诉泽连斯基，法国将送交乌克兰AMX-10 RC轻型装甲战斗车以协助作战。美国总统拜登昨天则说，美方正考虑提供乌克兰布莱德雷步兵战车（Bradley Fighting Vehicles），这是美国陆军1980年代中期以来的主要运兵车，火力强大。

但乌克兰争取的是艾布兰型（Abrams）主战坦克。乌克兰一再请求盟国，提供比较重型的战车，比方说艾布兰坦克或德国豹型（Leopard）主力战车。

路透社和中央社报导，乌克兰军方星期四在晨间定时战况摘要报告中说，俄军集中全力在巴赫姆特（Bakhmut）扇形战区的攻势上，但在阿夫迪夫卡（Avdiivka）和库皮扬斯克（Kupiansk）这两个战区的攻击并不成功。

乌军表示，一天来已歼灭800名以上俄军，并摧毁俄军一架战机、一架直升机和3辆坦克车。

乌军并通报，基本上被俄军破坏了的巴赫姆特以及顿内茨克州另2座城市康斯坦丁诺夫卡（Kostiantynivka）和库拉霍韦（Kurakhove），俄军的空袭以及导弹和火箭攻击，造成了数量不详的乌克兰平民伤亡。

俄军否认在乌克兰采取所谓的“特殊军事行动”时，会以平民作为攻击目标。路透社无法独立证实这些战况叙述的真实性。

美国政府一名高层官员昨天对顿内茨克的战况作出审慎评估，尤其是在巴赫姆特一带。

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