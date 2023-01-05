白俄开审诺贝尔和平奖得主比亚利亚茨基

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被监禁的白俄罗斯民主活动家、2022年诺贝尔和平奖的共同获得者阿列斯-比亚利亚茨基的审判5日在明斯克开庭，他创立的Viasna中心是白俄罗斯主要的人权组织。

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法新社今天引述维斯纳中心Viasna在社交媒体上消息说，在庭审听证开始时，比亚利亚茨基和与他一起受审的人权活动家瓦伦丁-斯特凡诺维奇和弗拉基米尔-拉布科维奇出现在法庭的被告席上。这三个人自2021年7月以来一直被拘禁。

比亚利亚茨基于1996年创立了Viasna（"春天"），他与其他两个人权组织--纪念组织（俄罗斯）和公民自由中心（乌克兰）共同获得了2022年诺贝尔和平奖。

这些获奖者来自参与乌克兰战争冲突的三个主要国家，他们因面对专制势力时致力于 "人权、民主与和平共处 "而获奖。

现年60岁的比亚利亚茨基等人在2020年亚历山大-卢卡申科自称的总统选举胜利后举行的大规模反政权抗议活动中被逮捕监禁，卢卡申科自1994年以来一直执政。

这场运动在明斯克和其他城市的街道上得到数万人支持，持续了数周，然后被大规模逮捕、强迫流放和监禁反对者、媒体和非政府组织领导人而逐渐遭粉碎。

西方对明斯克采取了几轮制裁，但明斯克得到莫斯科的坚定支持。

而在2022年2月底发起的对乌克兰的攻势中，白俄罗斯被俄罗斯军队用作后方基地，但白俄罗斯军队迄今没有参与乌克兰领土上的战斗。

法新社说，在对维斯纳的主要审判开始后，当局还将对独立记者，流亡的白俄罗斯反对派人物斯维特拉娜-季哈诺夫斯卡娅进行审判。对40岁的蒂哈诺夫斯卡娅女士的缺席审判将于1月17日开始，她面临多项指控，包括叛国罪、阴谋违宪夺权以及创建和领导一个极端主义组织。

季哈诺夫斯卡娅的丈夫谢尔盖-季哈诺夫斯基于2021年12月因 "组织大规模骚乱"、"煽动社会仇恨"、"扰乱公共秩序 "和 "妨碍选举委员会 "的多项指控被判处18年监禁。

据Viasna报告，截至去年12月31日，白俄罗斯关押有1,448名政治犯。

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