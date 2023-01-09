乌克兰玉米运往中国 船在苏伊士运河搁浅获救

苏伊士运河

向中国运乌克兰玉米的荣耀号在苏伊士运河搁浅被救起2022年1月9日

一艘运载乌克兰玉米的货船从土耳其驶往中国途中，1月9日周一在苏伊士运河搁浅，随后很快被四艘拖船协助浮起。据苏伊士运河方面称，这条海上通道的交通没有受到什么影响。

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该船于2022年12月25日载着玉米离开乌克兰敖德萨附近的港口城市切尔诺莫斯克（Chornomorsk）驶往土耳其。

根据联合国、乌克兰、俄罗斯和土耳其之间的黑海粮食协议，自去年7月以来，乌克兰的粮食通过土耳其运往世界各地，以缓解全球粮食危机。

据苏伊士运河当局称，今天出事的"荣耀号"是一艘长225米，宽32米的撒装船，它是从土耳其前往中国船队的一部分"。

据苏伊士运河的老板奥萨马-拉比（Oussama Rabie）介绍，这艘悬挂马绍尔群岛国旗的船载有近66,000吨乌克兰玉米，搁浅后"被四艘拖船救起"。

奥萨马-拉比保证说，"周一有51艘船在苏伊士运河上双向行驶"。"交通正在恢复正常”。"我们已经专业地处理了'荣耀号'通过期间的故障问题。

挪威船务代理莱思（Leth）说，荣耀号（M/V Glory）是在埃及东北部距离伊斯梅利亚市不远的坎塔拉（Al-Qantara）附近加入一个船队时搁浅的"，之后苏伊士运河管理局将其重新捞起。他还说，"21艘南行船只将开始/恢复过境。预计只有轻微的延迟"。

法新社说，对于处在经济危机中的埃及来说，苏伊士运河事故是高度敏感的信息。因为埃及货币在2022年损失了75%的价值，并且正在寻找美元。苏伊士运河是埃及的主要外汇收入来源之一，每年有超过70亿美元的收入来自苏伊士运河的航运。

2021年3月，从中国深圳驶向荷兰鹿特丹的长赐"Ever Given"号的船头在沙暴期间卡在苏伊士运河东岸，使欧洲和亚洲之间的交通路线堵塞了好几天。

那次事故的救援行动持续了六天，并导致苏伊士运河管理局一名官员丧生。当时埃及每天关闭运河的损失估计在1200万至1500万美元，而保险公司估计每天有数十亿美元的世界海上贸易损失。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-塞西（Abdel Fattah al-Sissi）在去年5月批准了一个拓宽和加深苏伊士运河南部的项目，长赐号（Ever Given）曾被困在那里。

连接红海和地中海的苏伊士运河是1869年建成的巨大工程，后来经多次扩建和现代化改造。

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