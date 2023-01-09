德国议会团抵台：中国对台湾的军事威胁是不可接受的

德国/台湾

德国自由民主党（FDP）的一个议员代表团1月9日周一抵达台湾，开始为期4天的访问，表示此行是对中国军事威胁下的民主台湾表示支持。

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德国联邦议会国防委员会主席、执政联盟伙伴自由民主党成员玛丽·艾格尼丝·斯特拉克·齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）与自由民主党副主席约翰沃格尔（Johannes Vogel）率领代表团今天与台湾立法院院长游锡堃举行会晤。

据路透社消息，台湾立法院长游锡堃表示，"我想再次感谢德国议会和自由民主党对台湾的支持。虽然台湾和德国在地理上相距甚远，但我们在民主、自由和人权方面有着相同的语言。我们是民主盟友，台湾将坚定地维护自由、民主和人权的普世价值。我也希望国际民主盟友能够支持台湾对抗中国的侵略和欺凌，保护国际和平与稳定，共同推动中国的民主化进程"。

据法新社报道，此刻，中国军队正在台湾周边地区再次开展多兵种联合实战化演练。这是14天来的第二次。

约翰-沃格尔说，"我们支持一个中国政策，但是，作为自由民主党人和组成德国新政府的国会多数派之一，我们也想说，显而易见来自北京的军事侵略和军事侵略的威胁是不可接受的，我们想让你们看到，我们在这里的访问是支持台湾的一种姿态。"

这个德国议会代表团还将与台湾总统蔡英文和立法院长苏贞昌的会晤。路透社说，这是同属自由民主党FDP的德国教育部长贝廷-斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）定于今年春天访问台湾的前奏。

在过去的两年里，中国加强了对民主治理的台湾的军事和政治压力，因为北京试图维护其对台湾的主权主张，而台北政府则强烈反对。

据台湾联合报的报道，台湾立法院长游锡堃告诉这个德国议会访问团，台湾是华人文化圈的唯一“民主堡垒”，更是全球民主版图中不可缺少的一部分。

他指出，台湾经过国会全面改选、总统直选、3度政党轮替，依据国民主权及联合国宪章人民自决原理，早已成为主权独立的国家。

他强调说，根据国际法，台湾、澎湖不属于中国；台湾与中国互不隶属，台湾绝非中国的一部分。

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