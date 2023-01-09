日本与美国加强太空合作加快登月抗衡中国

日本/美国/月球

猎户座太空舱在完成25.5天的绕月飞行任务后返回地球，美国宇航局回收主任梅丽莎-琼斯（未画出）和她的团队正在参加猎户座太空舱的回收行动。2022年12月11日

日本希望加强与美国在太空领域的合作，特别通过参加“阿尔忒弥斯计划”的合作，加快实现日本人首次登月，意在与“考虑建设月面基地等太空开发的中国抗衡”。

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阿耳忒弥斯登月计划（Artemis program）是由美国国家航空航天局(NASA)领导，有欧洲空间局 (ESA)、日本宇航研究开发机构 (JAXA) 、和加拿大太空局 (CSA)参加合作的一项机器人和人类的国际合作探月计划。

据共同社1月9日引述华盛顿外交消息人士透露，日美两国政府在1月13日于华盛顿举行的首脑会谈中将确认加强太空领域的合作。通过美国主导、日本参加的“阿尔忒弥斯计划”，加快合作以实现日本人首次登陆月球。“此举意在与考虑建设月面基地等推进太空开发的中国相抗衡”。

该消息说，日本力争成为继美国之后第二个有宇航员登陆月球的国家。与美国单独成功登月的“阿波罗计划”不同，拜登政府推进了“阿尔忒弥斯计划”，通过国际合作促进安全且透明度高的太空利用。美方的想法是和日本合作，在太空开发方面与中国的竞争中占据优势。

预计在本周五美国总统拜登与日本首相岸田文雄的会谈中，将讨论利用可在月表环境下活动的载人探测车。有关探测车，日本的汽车厂商正在利用最尖端技术推进开发。

根据“阿尔忒弥斯计划”，2024年实现载人飞船绕月飞行，2025年在月球登陆。日本已被允许派1名宇航员在月球上空的新太空基地“门户”逗留，但目的并非实现登月，因此日本宇航员登月被视为今后的讨论课题。

美国副总统哈里斯去年11月发布的一项声明指出，“太空合作是日美同盟关系的重要组成要素”。哈里斯对“门户”基地的日美合作给予肯定，并表示这是“向日本宇航员在月表行走的那一天迈进了一步”。

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