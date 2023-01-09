日相岸田文雄抵巴黎 马克龙邀他参观巴黎圣母院修复现场

法国/日本/G7

G7集团轮值主席国日本首相岸田文雄今天1月9日到访巴黎，法国是他本次欧美之行第一站。马克龙总统邀请他参观巴黎圣母院大教堂的修复工程现场。今晚马克龙与岸田文雄将举行工作晚餐。

广告 继续浏览后续

爱丽舍宫周五宣布，法国总统埃马纽埃尔-马克龙和日本首相岸田文雄定于周一参观在2019年被大火蹂躏的巴黎圣母院大教堂的施工现场。

法国总统府指出："作为这种在逆境中重建的共同意愿的象征，日本首相这次访问将使法国在遗产领域的特殊技术得到展示。法国总统府称，这是埃马纽埃尔-马克龙首次邀请外国领导人到巴黎圣母院修建工程现场。

巴黎圣母院的重建工作正在积极进行，目的是在2024年巴黎奥运会这一年重新向公众开放。

参观过巴黎圣母院后，岸田文雄与马克龙将共进工作晚餐，二人将重点讨论七国集团主席国的挑战和两国之间的"特殊伙伴关系"。

爱丽舍宫表示，马克龙总统将表达法国对日本担任七国集团主席国的"全力支持"，以及他对七国集团在面对俄罗斯侵略时"支持乌克兰的行动的重视。

他们还将讨论他"印度-太平洋地区的伙伴关系"，法国在该地区拥有七个海外领地，打算加强其雄心和战略合作。

马克龙与岸田文雄还将讨论能源、国防、新兴技术和文化方面的双边合作。

据共同社说，法国已在日本的民用核工业中很活跃，打算加强其在日本军事工业中的存在，日本已经开始对其武装部队和国防战略进行全面改革。

在巴黎之后，岸田先生将于1月10日前往罗马，1月11日前往伦敦，1月12日前往加拿大首都渥太华，然后于1月13日在华盛顿会见美国总统拜登。

据共同社消息，在日美首脑会谈中，双方将磋商如何应对中国以及反复发射弹道导弹的朝鲜，还将与在印太地区加强参与度的英法等国深化安保方面的合作。

下一次七国集团领导人峰会定于今年5月在广岛（日本西部）举行，这个城市在1945年被历史上第一次原子弹爆炸毁坏。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅