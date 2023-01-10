中国对韩国日本的防疫限制进行报复

中国/韩国/日本

2023年1月9日东京，在冠状病毒病（COVID-19）大流行的情况下，游客戴着口罩在通往浅草区感光寺的仲见街行走。

中国周二（1月10日）开始对韩国和日本进行报复，这两个国家对来自中国的旅行者实施了冠状病毒（COVID-19）的限制，中国是在被隔离三年后重新开放其边界的最后一个主要经济体。

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据路透社报道，中国驻首尔大使馆说，它已暂停向来自韩国的游客发放短期签证。日本共同社报道说，北京对日本采取了类似措施。

中国于周日1月8日重新开放边境，就此取消了"清零"制度中的最后一项主要限制。中国当局在2022年12月初，在全国发生反对清零限制措施的历史性抗议后，突然开始放弃清零。

自2020年初以来，频繁的封锁、无情的测试和其他各种行动限制使这个世界第二大经济体的经济增长率达到了近半个世纪以来最慢的水平之一，并引起了广泛的困扰。

随着病毒的释放，中国已停止公布每日感染人数。自政策调整以来，中国每天报告的死亡人数为5人或更少，这些数字受到了世界卫生组织的质疑，且与殡仪馆报告的需求激增的情况不一致。

美国、韩国、法国和其他国家为应对中国的冠状病毒COVID疫情，提出了对从中国入境者的检测要求。

一些政府还对中国政府在其疫情规模和影响方面的缺乏透明度表示了担忧，因为国际专家预测今年中国至少有100万人死亡。华盛顿也对该病毒未来的潜在变异提出了担忧。

尽管中国政府也要求所有进入中国的人提供阴性测试结果，但上周中国官员们威胁要对强制对来自中国的人进行测试的国家进行报复。

中国驻首尔大使馆在其官方微信账户上说，如果韩国取消对中国的"歧视性入境限制"，中方将调整其最新的（暂停发放）签证规则。

日本共同社援引多位旅游业人士的话说，中国还告诉旅行社，它已停止在日本发放新的签证。

中国驳斥了对其数据的批评，认为这是出于政治动机，试图抹黑中国在处理冠状病毒大流行病方面的"成功"，并表示，未来的任何病毒变异都可能更具传染性，但危害更小。

中国国家媒体今天星期二继续淡化疫情的严重性。

中共党报《人民日报》管理的出版物《健康时报》在一篇文章中援引几位官员的话说，在首都北京和中国几个省份，感染率一直在下降。

河南省疫情防控办公室主任阚全程说，截至1月6日，这个拥有1亿人口的中部省份的感染率接近90%。

北京市代市长殷勇说，首都也已经过了高峰期。重庆市卫生委员会副主任李盼说，重庆在2012月20日已达到了高峰。

在江苏省，12月22日达到高峰，而在浙江省，官员说，"第一波感染已经顺利过去"。中国的制造业中心广东省南部的两个城市都在年底前达到高峰。

批评辉瑞

路透社说，对韩国和日本的报复并不是中国酝酿的唯一有关冠状病毒COVID的冲突。

中国国家媒体还就辉瑞公司治疗冠状病毒COVID感染的药物“Paxlovid”的价格对辉瑞公司进行了抨击。

比如民族主义小报《环球时报》在一篇社论中指出：美国资本势力通过出售疫苗和药品已经从世界上积累了相当大的财富，这不是什么秘密，美国政府一直在进行协调。

辉瑞公司首席执行官Albert Bourla周一表示，该公司正在与中国当局讨论Paxlovid的价格，但没有讨论在中国的“仿制药”许可。

中国当局防疫政策的突然改变使许多医院措手不及，而较小的城市则不得不为获得基本的抗烧药物而争论不休。

友康药业集团董事长于伟志告诉路透社，他的公司在过去一个月里将其退烧药的产量提高了五倍，达到每天一百万盒。

另一家制药公司华润双鹤的总经理王莉莉告诉路透社，静脉滴注是最需要的产品。该公司自1月5日起取消了周末，以满足需求。王说：我们正在全天运行。

上周或更早时候，美国和欧盟都向中国表示愿意免费供应疫苗，但被拒绝。据华尔街日报报道，上周中国制药商康希诺开始试产针对国中国当下流行的新冠变异株的疫苗，这将是中国使用信使mRNA技术研发的首批“非灭活”疫苗之一。

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