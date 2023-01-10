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乌东索莱达继续激战 “无人帮俄军收尸”

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2023年1月5日从乌克兰巴赫穆特看到俄罗斯对乌克兰对前线城市索莱达狂轰滥炸。
2023年1月5日从乌克兰巴赫穆特看到俄罗斯对乌克兰对前线城市索莱达狂轰滥炸。 REUTERS - CLODAGH KILCOYNE
作者： 古莉
7 分钟

乌克兰官员在基辅表示，俄军正在加强对乌东城镇索莱达（Soledar）的攻势，乌克兰军队正在击退瓦格纳集团雇佣军的连续进攻。

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路透社1月10日基辅和西维尔斯克消息，乌克兰总统泽连斯基在每日视频信息中说，尽管受到大范围的破坏，巴赫穆特和索莱达仍在坚持。他还说，由于我们士兵在索莱达的坚韧抵抗，我们获得了时间和力量"。

索莱达位于顿巴斯工业区，距离巴赫穆特几公里，双方几个月来在激烈的堑壕战中损失惨重。该镇有盐矿和数英里的地下隧道，可容纳部队或设备。

英国国防部在其每日更新中说，俄军在过去四天取得了进展，现在可能控制了这个矿区小镇的大部分地区。

英国军事情报称："俄军向索莱达的推进可能是为了从北部包围巴赫穆特，并破坏乌克兰的通信线路。

该消息称，部分战斗旨在控制索莱达的一个老盐矿的入口，因为其隧道在前线之下，可以用来 "渗透到敌后"。

然而，据英国外交部称，俄罗斯不可能"立即"包围巴赫穆特，因为乌克兰军队有"稳定的纵深防御"，并暂时控制着几条供应路线。

俄罗斯准军事组织瓦格纳的负责人叶夫根尼-普里戈津（ Evguéni Prigojine）周二表示，乌东靠近前线最热点巴赫穆特的小镇索莱达的郊区正进行激烈战斗。他说，攻打索莱达"完全"是由他的瓦格纳组织成员实施的。

叶夫根尼-普里戈津的新闻处在电报群援引他的话说："在索莱达的西郊正在进行非常艰苦和血腥的战斗。并说，"老实说（......），"乌克兰军队正在光荣地保卫索莱达的领土”。他补充说："关于瓦格纳队伍大规模逃亡的说法与事实不符。

顿涅茨克地区分离主义分子的领导人丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周二告诉俄罗斯电视台说，索莱达"非常接近解放"。

"无人帮俄罗斯人收尸"

据路透社引述乌克兰军事专家伊达诺夫（Oleh Jdanov）说，索莱达和巴赫穆特的战斗是"整个前线最激烈的"。"他们（俄国人）一波接一波地攻击我们的阵地，但规则是，伤员倒在哪里就死在哪里，他们或者因为太冷或者因为失血过多而死亡。"没有人来帮助俄罗斯人收尸"。

在几十公里外的克拉马托尔斯克（Kramatorsk）的一个疏散中心，60岁的奥尔加说，她从一个公寓单元搬到另一个单元后逃离了索莱达。她形容说，每个房子都在坦克战中被摧毁。"没有一栋房子是完整的。"公寓正在燃烧，房子断成两截”。

乌克兰官员，首先是基辅部队总司令扎卢兹尼（Valery Zaluzhniy）将军警告说，俄罗斯正准备在乌克兰发动新的攻势，可能是向基辅进攻。

乌克兰总统泽连斯基正在试图从他的西方盟友那里获得新武器。他周一与捷克总理菲亚拉(Petr Fiala )会晤后说："我确信，我们在前线的士兵将很快拥有这些武器和装备。

法国、德国和美国上周宣布，向乌克兰交付基辅长期要求的“装甲战车”。

天空新闻报道说，英国也在考虑首次向乌克兰派遣坦克，尽管英国国防部尚未证实这一点。

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