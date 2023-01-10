乌东索莱达继续激战 “无人帮俄军收尸”

乌克兰/俄罗斯

乌克兰官员在基辅表示，俄军正在加强对乌东城镇索莱达（Soledar）的攻势，乌克兰军队正在击退瓦格纳集团雇佣军的连续进攻。

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路透社1月10日基辅和西维尔斯克消息，乌克兰总统泽连斯基在每日视频信息中说，尽管受到大范围的破坏，巴赫穆特和索莱达仍在坚持。他还说，由于我们士兵在索莱达的坚韧抵抗，我们获得了时间和力量"。

索莱达位于顿巴斯工业区，距离巴赫穆特几公里，双方几个月来在激烈的堑壕战中损失惨重。该镇有盐矿和数英里的地下隧道，可容纳部队或设备。

英国国防部在其每日更新中说，俄军在过去四天取得了进展，现在可能控制了这个矿区小镇的大部分地区。

英国军事情报称："俄军向索莱达的推进可能是为了从北部包围巴赫穆特，并破坏乌克兰的通信线路。

该消息称，部分战斗旨在控制索莱达的一个老盐矿的入口，因为其隧道在前线之下，可以用来 "渗透到敌后"。

然而，据英国外交部称，俄罗斯不可能"立即"包围巴赫穆特，因为乌克兰军队有"稳定的纵深防御"，并暂时控制着几条供应路线。

俄罗斯准军事组织瓦格纳的负责人叶夫根尼-普里戈津（ Evguéni Prigojine）周二表示，乌东靠近前线最热点巴赫穆特的小镇索莱达的郊区正进行激烈战斗。他说，攻打索莱达"完全"是由他的瓦格纳组织成员实施的。

叶夫根尼-普里戈津的新闻处在电报群援引他的话说："在索莱达的西郊正在进行非常艰苦和血腥的战斗。并说，"老实说（......），"乌克兰军队正在光荣地保卫索莱达的领土”。他补充说："关于瓦格纳队伍大规模逃亡的说法与事实不符。

顿涅茨克地区分离主义分子的领导人丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周二告诉俄罗斯电视台说，索莱达"非常接近解放"。

"无人帮俄罗斯人收尸"

据路透社引述乌克兰军事专家伊达诺夫（Oleh Jdanov）说，索莱达和巴赫穆特的战斗是"整个前线最激烈的"。"他们（俄国人）一波接一波地攻击我们的阵地，但规则是，伤员倒在哪里就死在哪里，他们或者因为太冷或者因为失血过多而死亡。"没有人来帮助俄罗斯人收尸"。

在几十公里外的克拉马托尔斯克（Kramatorsk）的一个疏散中心，60岁的奥尔加说，她从一个公寓单元搬到另一个单元后逃离了索莱达。她形容说，每个房子都在坦克战中被摧毁。"没有一栋房子是完整的。"公寓正在燃烧，房子断成两截”。

乌克兰官员，首先是基辅部队总司令扎卢兹尼（Valery Zaluzhniy）将军警告说，俄罗斯正准备在乌克兰发动新的攻势，可能是向基辅进攻。

乌克兰总统泽连斯基正在试图从他的西方盟友那里获得新武器。他周一与捷克总理菲亚拉(Petr Fiala )会晤后说："我确信，我们在前线的士兵将很快拥有这些武器和装备。

法国、德国和美国上周宣布，向乌克兰交付基辅长期要求的“装甲战车”。

天空新闻报道说，英国也在考虑首次向乌克兰派遣坦克，尽管英国国防部尚未证实这一点。

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