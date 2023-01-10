兵棋推演：若美国出手，中国入侵台湾很可能失败

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航空母舰和飞机出现在中国和台湾的旗帜前2022年8月6日插图。

美国一个智囊团1月9日周一指出，如果美国保卫台湾，中国对台湾的入侵很可能会失败，但美军也将付出沉重代价。

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美国战略与国际研究中心（CSIS）召集军事专家的一次兵棋推演显示，如果美国出手相助，中国侵略台湾很可能失败，但直接参与冲突的各方--美国、中国、台湾和日本都将遭受"巨大"损失。

这次模拟台海战争测试了24种不同的情况，每一种情况都以中国试图在2026年之前用武力夺取台湾为推演情景。

麻省理工学院（MIT）的安全专家埃里克·海金波坦（Eric Heginbotham）说：我们得出了两个结论。

"首先，在大多数情况下，中国实现其行动目标的可能性很小，也不可能占领台湾首都台北"。

“第二，战争的代价对所有参与方都很高，当然对美国来说也是如此"。

法新社说，美国的参与程度将是至关重要的：如果没有美国帮助保卫台湾，该岛将在三个月或更短时间内被中国军队征服。

这次推演假设以中国的轰炸开始入侵，并在数小时内摧毁台湾的大部分海军和空军部队。中国海军将包围台湾，并派数千人的登陆部队穿越台湾海峡。

参加这场模拟推演的专家们认为最可能发生的情况是：台湾军队将迫使入侵者在沿海地区陷入困境。

该推演情景描述道：中国对日本基地和美国水面舰艇的打击并没有改变局势：台湾仍然保持自治"。

美国海军研究机构海军战争学院的马修-坎西恩（Matthew Cancian）认为，关键的变量将决定入侵的成功程度：台湾击退入侵的决心程度，以及日本是否允许美国从其在日本领土的基地发动报复性打击。如果没有这两点，"美国的干预将不足以维护台湾的自主权"。

这次推演模拟还提出了一些未知数，包括美国是否会冒着核冲突的风险直接攻击中国。

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