兵棋推演：若美国出手，中国入侵台湾很可能失败
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美国一个智囊团1月9日周一指出，如果美国保卫台湾，中国对台湾的入侵很可能会失败，但美军也将付出沉重代价。
美国战略与国际研究中心（CSIS）召集军事专家的一次兵棋推演显示，如果美国出手相助，中国侵略台湾很可能失败，但直接参与冲突的各方--美国、中国、台湾和日本都将遭受"巨大"损失。
这次模拟台海战争测试了24种不同的情况，每一种情况都以中国试图在2026年之前用武力夺取台湾为推演情景。
麻省理工学院（MIT）的安全专家埃里克·海金波坦（Eric Heginbotham）说：我们得出了两个结论。
"首先，在大多数情况下，中国实现其行动目标的可能性很小，也不可能占领台湾首都台北"。
“第二，战争的代价对所有参与方都很高，当然对美国来说也是如此"。
法新社说，美国的参与程度将是至关重要的：如果没有美国帮助保卫台湾，该岛将在三个月或更短时间内被中国军队征服。
这次推演假设以中国的轰炸开始入侵，并在数小时内摧毁台湾的大部分海军和空军部队。中国海军将包围台湾，并派数千人的登陆部队穿越台湾海峡。
参加这场模拟推演的专家们认为最可能发生的情况是：台湾军队将迫使入侵者在沿海地区陷入困境。
该推演情景描述道：中国对日本基地和美国水面舰艇的打击并没有改变局势：台湾仍然保持自治"。
美国海军研究机构海军战争学院的马修-坎西恩（Matthew Cancian）认为，关键的变量将决定入侵的成功程度：台湾击退入侵的决心程度，以及日本是否允许美国从其在日本领土的基地发动报复性打击。如果没有这两点，"美国的干预将不足以维护台湾的自主权"。
这次推演模拟还提出了一些未知数，包括美国是否会冒着核冲突的风险直接攻击中国。
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