北约-欧盟合作升级 打击莫斯科应对中国挑战

北约/欧盟/俄罗斯/中国

2023年1月10日，北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格、欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔和欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩在布鲁塞尔北约总部签署了第三份《北约-欧盟合作联合宣言》。

欧盟和北约1月10日周二签署一项联合宣言表示将合作升级到一个新水平，利用欧洲经济实力和美国军事力量的综合影响力打击莫斯科，并应对中国的挑战。

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北约秘书长斯托尔滕贝格与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩定于1月10日周二签署一项旨在升级合作的宣言。一位欧洲官员说："与2018年通过的宣言相比，这是一个更具政治性的宣言"。

法新社周一看到的联合声明说，2022年2月俄罗斯对乌克兰的入侵，促使人们呼吁更好地利用欧洲经济实力和美国军事力量的综合影响力。

北约和欧盟承诺，将其伙伴关系"提高到一个新的水平"，并动员"其所掌握的政治、经济和军事方面的一切综合手段，为我们10亿公民的利益追求我们的共同目标"。

该报道说，华盛顿也在向欧盟施压，要求其对中国采取更强硬的立场。这个联合声明说："中国越来越强硬的态度和政策导致我们必须应对（中国）挑战。

北约和欧盟的联合声明在强调"北约仍是其盟国集体防御的基础，对欧洲-大西洋安全至关重要的同时还说，我们认识到，一个更强大和更有能力的欧洲防务的价值，它对全球和跨大西洋安全作出积极贡献，并与北约互补和互通有无"。

该声明说：现在是欧洲-大西洋安全和稳定的一个关键时刻。欧盟和北约之间应该进行更密切的合作。

欧盟27个成员国中的21个已是北约成员，另外两国，瑞典和芬兰，将在土耳其设置的障碍被取消后加入北约。

面对俄罗斯的威胁，北约进行了自冷战结束以来最大的防务整改，华盛顿派出了超过10万军人驻扎在欧洲大陆国家。欧盟已开始增加军事支出，并为欧洲大陆装备了快速移动部队所需的战略基础设施。

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