欧盟-北约合作联合声明（全文）

欧盟/北约

2023年1月10日，欧盟和北约签署了包括14条内容的合作联合声明。鉴于俄罗斯发动侵略乌克兰战争，与中国越来越强硬的态度和政策的挑战，欧盟和北约决定将其合作“提高到新的水平”。

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欧盟与北约合作的联合声明

2023年1月10日 欧洲理事会主席、欧盟委员会主席和北大西洋公约组织秘书长签署

1. 北约-欧盟的战略伙伴关系建立在我们共同的价值观、我们应对共同挑战的决心以及我们对促进和保障欧洲-大西洋地区的和平、自由和繁荣的明确承诺之上。

2. 今天，我们面临着几十年来对欧洲-大西洋安全最严重的威胁。俄罗斯对乌克兰的野蛮战争违反了国际法和《联合国宪章》的原则。它破坏了欧洲和全球安全与稳定。俄罗斯的战争加剧了影响全世界数十亿人的粮食和能源危机。

3. 我们最强烈地谴责俄罗斯的侵略行为。俄罗斯必须立即停止这场战争并从乌克兰撤出。我们对乌克兰表示充分的声援，并重申我们坚定不移地继续支持其在国际公认边界内的独立、主权和领土完整。我们完全支持乌克兰固有的自卫和选择自己命运的权利。

4. 独裁者利用政治、经济、技术和军事等多种手段挑战我们的利益、价值观和民主原则。

5. 我们生活在一个战略竞争日益激烈的时代。中国越来越强硬的态度和政策导致我们需要应对其挑战。

6. 我们欧洲邻国的持续冲突、脆弱和不稳定破坏了我们的安全，并为战略竞争者及恐怖组织提供了肥沃的土壤，使其获得影响力、破坏社会稳定并对我们的安全构成威胁。

7. 正如北约战略概念和欧盟战略指南针所强调的那样，我们处在欧洲-大西洋安全与稳定的关键时刻，这一时刻比以往任何时候都更能显示出跨大西洋纽带的重要性以及欧盟-北约进行更密切的合作的必要性。

8. 北约仍然是其成员集体防御的基础，它对欧洲-大西洋安全仍然至关重要。我们认识到一个更强大和更有效的欧洲防务的价值，它能有效地促进全球和跨大西洋的安全，并与北约互补和互通有无。

9. 我们两个组织之间的战略伙伴关系是互利的，有助于加强欧洲和其他地区的安全。北约和欧盟在为国际和平与安全服务方面发挥着互补、协调和相互加强的作用。我们将进一步调动我们所掌握的全部手段--政治、经济和军事--来推进我们的共同目标，以造福我们的10亿公民。

10. 在2016年《华沙联合声明》和2018年《布鲁塞尔联合声明》的基础上，我们在所有合作领域取得了前所未有的进展，这些声明大大扩展了我们二十多年前建立的伙伴关系的广度和深度。

11. 我们在应对混合威胁和网络威胁、包括海上问题在内的行动合作、军事机动性、国防能力、国防工业和研究、演习、反恐以及合作伙伴的能力建设方面取得了切实的成果。

12. 由于我们所面临的安全威胁和挑战在范围和程度上不断变化，我们将在我们长期合作的基础上把我们的伙伴关系提高到新的水平。我们将进一步加强我们在现有领域的合作，并扩大和深化我们的合作，特别是解决日益增长的地缘战略竞争、抗冲击复原力问题、保护关键基础设施、新兴和颠覆性技术、空间、气候变化的安全影响，以及外国信息操纵和干扰。

13. 通过签署本宣言，我们表示愿意与所有盟国和欧盟成员国密切协商和合作，本着完全相互开放和尊重我们各自组织的决策自主权的精神，在不影响我们任何成员的安全和各自国防政策具体特点的前提下，进一步发展北约-欧盟的伙伴关系。在这种情况下，我们认为透明度是至关重要的。我们鼓励非欧盟成员的北约盟国尽可能充分地参与欧盟的各项举措。我们鼓励不属于北约的欧盟成员尽可能充分地参与欧盟的倡议。

14. 我们将定期评估进展情况。

2023年1月10日在布鲁塞尔签署，一式三份。

查尔斯-米歇尔 欧洲理事会主席

乌苏拉-冯德莱恩 欧盟委员会主席

延斯-斯托尔滕贝格 北大西洋公约组织秘书长

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