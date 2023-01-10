法国四分之一企业采购经理对中国入侵台湾“未雨绸缪”

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法国采购咨询公司“敏捷买家”（Agilebuyer）的主管表示，"与台湾遭入侵的后果相比，乌克兰战争的后果只是一小杯开胃酒"。

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据法国采购咨询公司“敏捷买家”（Agilebuyer）和全法采购委员会2023年1月10日公布的年度研究，在法国公司的采购部门中，有26%制定了"在中国入侵台湾情况下的特殊采购计划"，该委员会聚集了许多公司的采购经理。

这项研究的作者说，"台湾是许多行业的电子元件主要供应商之一，如航空和汽车行业"。他们在2022年11月15日至12月6日期间，采访了近900名专业人士，其中42%的人在大型集团工作，37%的人在员工人数介于250至4999的中型公司工作。

“敏捷买家”咨询公司主管奥利维尔-瓦因斯托克（Olivier Wajnzstok）告诉法新社：法国的公司"在很长一段时间里都没有做风险预估管理，比如黄马甲运动、冠状病毒大流行、乌克兰战争，所以现在有非常多的工作需要做。

奥利维尔-瓦因斯托克认为，"与入侵台湾的后果相比，乌克兰战争的后果只是一小杯开胃酒"。

虽然有时很难更换供应商，例如在世界生产中占压倒性份额的台湾某些电子芯片供应商，但法国公司采购部门正在尽可能地尝试使其供应来源多样化。

采购咨询公司“敏捷买家”的主管说，法国有近二分之一的公司正在考虑改变其产品供应地。根据这项研究，现在业内用"友情支持"（friendshoring）一词来指代将其采购地点转移到一个友好国家。“印度正从中获得极大的好处”。

奥利维尔-瓦因斯托克还表示，2023年和去年一样，能源的高成本是企业的主要风险。不过好消息是，根据研究，法国"68%的采购部门一半以上的能源合同都有了保障"。然而并不是所有的公司都提前对冲了意外的风险。

一般而言，供应商现在往往处于重新谈判售价的有利地位。87%的受访公司表示，由于通货膨胀，他们被迫重新谈判价钱，有超过五分之四的采购经理表示，一些供应商正在利用"天赐良机"实行"机会主义涨价"，15%的人甚至认为这种行为占大多数。

最后，几乎有二分之一的企业采购经理说，他们遇到了"不惜毁约"的供应商。

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