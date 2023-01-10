防新冠变种病毒XBB.1.5，世界卫生组织官员建议长途航班乘客佩戴口罩

新冠变种病毒株 XBB.1.5

世界卫生组织官员1月10日表示，各国应考虑建议长途航班乘客佩戴口罩，以免感染在美国迅速传播的COVID-19（2019冠状病毒疾病）最新Omicron亚型变异株XBB.1.5。

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路透社和中央社报导，世卫欧洲分部官员在记者会上宣布，目前在欧洲检测发现的XBB.1.5亚型变异株数量仍然很少，但已出现增加趋势。

世卫欧洲区高级紧急事务官史摩伍德（Catherine Smallwood）指出，应建议乘客在长途航班等高风险环境中佩戴口罩。她还说：“应该针对所有从COVID-19广泛传播地区抵达的乘客提出上述建议。”

XBB.1.5是目前发现传播力最强的亚型变异株。根据美国卫生官员的说法，截至本月7日止的1周时间里，美国确诊案例中有27.6%都是感染这种新型变异株。

目前还没办法预测XBB.1.5是否会在全世界引发感染浪潮。专家则称，现有疫苗仍可持续预防重症、住院和死亡。

史摩伍德提醒，各国在防疫上不能只关注特定地区，结果造成被新型变种病毒杀得措手不及，这一点至关重要。

她说：“我们认为实施旅行管制措施时，应该一视同仁，没有歧视。”

此外，世卫的1名发言人今天表示，世卫紧急委员会（Emergency Committee）将于1月27日召开会议，以评估COVID-19大流行是否仍然应该被看作是全球公共卫生紧急事件。

世卫发言人德莱斯戴（Carla Drysdale）在日内瓦的记者会上正式确认上述会议时间。

会后，紧急委员会将向世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建议，并由他做出最终决定，要不要取消从2020年1月起实施的这项“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC）。

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