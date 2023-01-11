德国外长突访乌克兰 基辅促交付“豹2”主战坦克

乌克兰/德国

2023年1月10日，在乌克兰哈尔科夫，德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克和乌克兰外交部长德米特罗-库列巴出席新闻发布会。

德国外长贝尔博克周二（1月10日）突访乌克兰，前往东北城市哈尔科夫。几小时后，俄军轰炸了这座城市。乌克兰外长促德国尽快交付“豹2”主战坦克。他说：“这种决定越拖延，受害者就越多，死的平民就越多”。

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周二晚间，在德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克（Annalena Baerbock）和她的乌克兰同行突然访问乌克兰东北部城市哈尔科夫。数小时后，俄罗斯向哈尔科夫开炮。

一名法新社记者之后在哈尔科夫听到了多声爆炸声，在此之前，该市近来相对没有受到俄罗斯打击的影响。

哈尔科夫州州长奥列格·西内古博夫（Oleg Synegoubov）在电报群上警告大家说“呆在避难所里。占领者又开始炮击了！"。

目前尚不清楚这些袭击是否造成了损害或伤亡。

德国主战坦克

周二早些时候，德国外长安娜莱娜-贝尔博克，在乌克兰外长库列巴的邀请下，访问了这个靠近俄罗斯边境饱受战争蹂躏的城市。

德国外长向乌克兰保证德国的"团结"和"支持"，并提供了"新的一揽子"援助，包括2000万欧元用于排雷，和同样多的资金用于发展星链（Starlink）互联网接入网络。她还宣布向乌克兰运送新的发电机。几个月来，俄罗斯对乌克兰的民用能源基础设施进行系统性的轰炸。

不过，乌克兰现在最想要的是西方作战坦克，基辅敦促柏林尽快向乌克兰交付"豹2"主战坦克。而柏林尚未作出积极回应。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kouleba）说：“这种决定拖延的时间越长，受害者就越多，死的平民就越多”。

军火交付

德国外长贝尔博克周二向乌克兰保证说，乌克兰可以指靠德国向其提供所需武器以“解放那些仍处在俄罗斯占领的恐怖中的公民"。

经过几个月的犹豫，柏林最近宣布将在春季之前向乌克兰交付40辆黄鼠狼（Marder）坦克歼击车。

但在德总理朔尔茨联盟内部，外长贝尔博克的绿党和自由党都要求向乌克兰交付"豹2"重型主战克。

乌克兰外长则说："我毫不怀疑，乌克兰将获得德国的豹2坦克，因为德国联邦政府心里明白，这是必要的。

加拿大出手了

为了对付俄罗斯对乌克兰关键基础设施的大规模轰炸，乌克兰总理贾斯汀-特鲁多1月10日周二宣布，加拿大将向乌克兰提供防空系统。

渥太华表示，这套加拿大从美国购买的武器装备将是加拿大向乌克兰提供的第一套NASAMS防空系统，该礼物价值4.06亿加拿大元（2.82亿欧元）。

除了导弹系统外，加拿大还向基辅提供了装甲车、榴弹炮、冬装和弹药，以帮助击退俄罗斯的入侵。

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