日本英国签署防务协定应对中国

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2023年1月11日星期三，英国首相里希-苏纳克和日本首相岸田文雄在伦敦双边会议上签署了一项防务协议。

日本与英国2023年1月11日签署了一项国防《互惠准入协定》，允许两国军队在对方领土上进行部署，应对中国在亚太地区的日益扩张。

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日本首相岸田文雄周三1月11日与英国首相苏纳克在伦敦签署了一项防务协议，该协议将允许日本和英国在对方领土上部署部队，这是两国朝向更紧密安全关系的最新举措。

法新社说，这个去年5月开始谈判的协定既表明伦敦对印太地区的兴趣越来越大，也显示日本在面对中国时，希望加强同盟关系，尤其是日本政府宣称，中国对其安全构成"前所未有的战略挑战"。

伦敦表示，该协定将确定"英国对印度-太平洋地区安全的承诺"。“旨在使两国的武装部队能够计划和进行更复杂和更大规模的军事演习和部署"。

这是自1902年英日联军对抗俄国以来，日本与英国之间最重要的防务协议。双方通过这个互惠准入协定，更广泛地建立了一个合作的法律框架。英国也第一个与日本缔结此类协定的欧洲国家。

据共同社说，日本与美国之间已经签署了《日美地位协定》。英国将是继日本准同盟澳大利亚之后，第二个与日本签署实现部队顺畅往来的《互惠准入协定》（RAA）的国家。双方将加强安全保障领域的合作。

英国首相苏纳克在签署《互惠准入协定》前发表声明强调“该协定将巩固我们对印度太平洋地区的参与，明确展现为强化经济安保和加快防卫合作的努力”。

之前，日英两国政府已经缔结了交换机密信息的《情报保护协定》及《物资劳务相互提供协定》（ACSA）等，增进了防卫合作。

共同社预计，此次岸田与苏纳克会谈还将确认日英意三国就共同开发下一代战机展开密切合作。关于对进攻乌克兰的俄罗斯实施制裁和继续援乌克兰，岸田也希望保持合作。

日本首相岸田文雄1月10日从法国抵达意大利，与意大利总理梅洛尼在罗马举行会谈。

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