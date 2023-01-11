波兰准备向乌克兰提供豹式坦克

乌克兰/波兰

乌克兰总统泽连斯基、波兰总统杜达和立陶宛总统瑙塞达（右）在乌克兰西部城市利沃夫会面2023年1月11日。

波兰总统1月11日周三表示，波兰准备在国际框架内，向乌克兰提供基辅所要求的一个连的豹式坦克。

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法新社报道，波兰总统安杰伊-杜达（Andrzej Duda）在乌克兰西部城市利沃夫与乌克兰总统泽连斯基和立陶宛总统瑙塞达联合举行的新闻发布会上说：“作为正在建立的联盟的一部分，一个豹式坦克连（14辆装甲车）将被送往乌克兰。

波兰总统说，如你们所知，（在此之前）还需满足一系列正式要求，需得到相关国家的同意，等等"。“我们希望这是一个国际联盟”的框架。

乌克兰总统泽连斯基表示，波兰的这个宣布是"非常积极的"，并强调，乌克兰正在等待几个国家就德制豹式坦克作出"共同决定"。

泽连斯基强调说："仅靠一个国家是无法帮助我们的，因为我们正在与成千上万的俄罗斯坦克作战。

他补充说："我认为，今天会有另一个国家作出积极的（决定），向我们提供现代西式坦克"。但他没有说出那个国家的名字。

立陶宛总统吉塔纳斯-瑙塞达（Gitanas Nauseda）则宣布立陶宛向乌克兰交付"穹顶"（Zenit）防空系统和必要的弹药。

昨天周二，乌克兰外长库列巴陪同德国外长贝尔博克访乌克兰东北城市哈尔科夫时再次敦促德国提供"豹式"主战坦克。之前，朔尔茨政府犹豫半年后宣布，今年春天将向乌克兰交付40辆黄鼠狼（Marder）坦克。

乌克兰外长库列巴告诉德国外长贝尔博客：“这种决定拖延的时间越长，受害者就越多，死的平民就越多”。

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