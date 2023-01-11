美国众议院批准成立“中国问题特别委员会”应对共产中国挑战

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美国众议院新议长麦卡锡（Kevin McCarthy）1月10日在表决前的讲话中说：“我们花了几十年时间通过了欢迎中国加入全球体系的政策。但作为回报，中国输出了压迫、侵略和反美主义”。

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美国众议院1月10日以压倒性多数通过了成立“中国问题特别委员会”因应中国挑战的法案。

该议案在美国众议院以365票赞成、65票反对获得通过，凸显美国两党对中国问题的一致立场。

美国众议院的中国问题特别委员会将负责评估调查中国对美国带来的军事，经济和技术挑战以保护美国的国家安全。

共和党籍新议长麦卡锡在投票前向国会表示，他“对未来最大的担忧之一是美国会落后于共产中国”。

麦卡锡说，“我们花了几十年时间通过了欢迎中国加入全球体系的政策。但作为回报，中国输出了压迫、侵略和反美主义。

他还强调： “今天，中国的军事和经济实力的增长是以全世界的自由和民主为代价的”。

麦卡锡表示，这个情况“不是在本届政府治下开始的，但现任政府显然使情况变得更糟。他们的政策削弱了我们的经济，使我们更容易受到中共的威胁”。

他补充说，“但好消息是——两党一致认为，“信任共产主义中国的时代已经结束”。

麦卡锡称，“我听两边的同事说，共产主义中国构成的威胁很严重。我完全同意。这是一个超越政党的问题。成立中国问题特别委员会是我们解决这个问题的最佳途径。

麦卡锡向两党议员们说，“你想结束我们对中国的依赖？这个委员会将对此进行调查”。

“你想保护我们的国家安全？这个委员会将努力做到这一点”。

“你想阻止对知识产权的盗窃并将供应链带回美国？这个委员会将努力实现这一目标”。

“你担心中国当局在我们学校的宣传和在华盛顿的游说活动？这个委员会将曝光揭露”。

“你对中共购买美国农田感到愤怒？这个委员会将努力阻止它”。

“你想阻止数万亿美元资助共产主义种族灭绝和军事现代化？这个委员会将努力防止它发生——包括通过调查 ESG（投资机基金）如何使中共受益。

美国国会的中国问题特别委员会将由坚定的对华鹰派，威斯康星州众议员迈克-加拉格尔（Rep. Mike Gallagher, R-WI）担任主席。

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