乌克兰：索莱达继续激战，扎波罗热与赫尔松遭轰炸

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队和俄罗斯军队在乌克兰顿涅茨克城镇索莱达激战。2023年1月11日（星期三）

尽管乌克兰东部小镇索莱达（Soledar）"局势艰难"，"战斗激烈"，但乌克兰军队周四仍在坚守，而俄罗斯军队一直在孜孜不倦地试图征服这个小镇，希望扭转战争的趋势。

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乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔（Ganna Maliar）今天1月12日表示，"尽管处境艰难，但乌克兰士兵正在进行不懈的战斗"，以防止俄罗斯军队--特别是来自准军事组织瓦格纳的雇佣兵--能够从北部攻击邻近的大城镇巴赫穆特。

索莱达以前以盐矿闻名，位于巴赫穆特（Bakhmut）东北15公里处，俄罗斯军队自夏天以来一直试图占领该地，但在现阶段没有成功。

昨天周三晚间，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）表示，索莱达的战斗仍在继续。这个战前大约有1万人的小镇现已被完全摧毁，该地区前线的战斗正在"僵持"。

甘娜-马里亚尔周四说：“俄罗斯正在将其成千上万的公民送入屠宰场，而我们仍在坚持”。她赞扬了乌克兰部队在持续数月的激战中展现的"坚韧和英雄主义"。

在没有给出数字的情况下，马里亚尔周四告诉记者，在索莱达作战的俄罗斯军队大部分是来自瓦格纳雇佣兵集团。她说，他们"试图突破我们的防线，但没有成功"，他们"损失惨重"。

乌克兰国防部副部长还告诉记者：“今天，在索莱达城市周边，到处是为普京打仗的士兵死亡的尸体”。

军事分析家阿纳托利-赫拉姆奇金（Anatoli Khramtchikhine）认为，攻占这个战前约有1万名居民、现在完全被摧毁的小城，将使莫斯科在经历了几次屈辱的挫折之后，最终宣称取得了军事胜利。

他说："任何胜利都是重要的，特别是因为俄军已经有一段时间没有胜利了。

昨天周三，瓦格纳领导人叶夫根尼-普里戈津(Yevgeny Prigozhin)急忙声称他的人已经控制了索莱达，但很快就被俄罗斯国防部和基辅所反驳，他们说战斗仍在继续。

而星期四，克里姆林宫赞扬了瓦格纳的手下在前线的"巨大工作"和"英雄行动"。

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：“仍然有很多工作要做”。“现在没有时间停下来揉搓我们的手”。

俄军轰炸乌南

此外，乌克兰南部城市扎波罗热市受到俄罗斯袭击，俄军炮击了当地的基础设施并引起火灾。该市议会秘书库尔捷夫（Anatoliy Kurtev）今天周四早些时候在电报群（Telegram）上报告了上述消息。

另据赫尔松省长说，在南部城市赫尔松，炮击造成了"多次爆炸"，国立大学和一个妇婴围产中心被损坏。

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