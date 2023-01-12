兵棋推演假设中国攻台: 可能忽略一个潜在因素

兵棋推演/中国攻台

美国战略与国际研究中心（CSIS）1月9日公布一个兵棋推演，假设中国在2026年攻打台湾，指出美国若出手，中国将难赢，但各方将损失惨重。不过，这个推演似乎没有提到一个暗中的因素…

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据台湾自由时报1月11日台北报道指出，美国智库这个兵推“并未纳入中共特务渗透及台湾内应相助情形”。

该报引述台湾前战争学院荣誉讲座廖宏祥表示，CSIS以解放军两栖大举侵略台湾的各种可能情境进行了一系列兵棋推演。但如果从历史记取教训，“也就是中国共产党在1949年以前广泛渗透国民党领导阶层，并运用各种手段把国民党描绘成腐败和非法政权，导致国民党在中国一败涂地”，“那么在21世纪的今天，中国共产党极有可能在台湾故技重施”。

廖宏祥说，“在1949年以前，中国共产党广泛运用特务全面和国民党斗争”。“例如替共产党执行暗杀任务的柯麟、在国民党卧底的潘汉年、甚至宋庆龄也肩负中共的情搜任务。而卫戌北平的总司令傅作义被幕僚和女儿策反投共，更加速了国民党在中国的败亡”。

廖宏祥透露，“近年来台湾国安单位估计中国间谍在台约有5千人”，再加上“自甘为对岸鹰犬”的台湾人更难以估算。但台湾的反情报效能如何？一个简单客观的检验指标，就是近20年来，“台湾的反情报体系靠自己能力抓到高价值的匪谍如凤毛麟角”。

不过，廖宏祥补充说，当然CSIS的兵棋推演无法模拟特务和情报工作，但台湾的执政党应当以史为鉴，重整情报和反情报工作，“否则兵力和军备再强大也终将如空中楼阁”。

“攻打本土吓阻”

据自由亚洲1月9日报道，美国退休中将、空军主管情报监视和侦察事宜的前副参谋长德普图拉（David A. Deptula）认为，美军应通过持续的吓阻达到不战而屈人之兵。他指出，虽然这次兵棋推演，美、日、台联手能击退中国，但在战后，美国身为世界霸权的军事与经济优势将不复存在。因此，美国应该持续将“攻打中国本土”当作可能的军事选项，这样才能有效吓阻中国，使其不敢对台湾动武。

德普图拉表示：“我们吓阻中国的战略需要有创意，我们必须增加中国对于武统台湾的不确定性，使北京当局选择不要出兵台湾。因此，从吓阻的角度来看，我认为排除‘美国攻打中国本土’的政策选项是不明智的…”

据法新社发自华盛顿的报道说，这次CSIS推演还提出了一些未知数，包括美国是否会冒着核冲突的风险直接攻击中国。

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