德国博世宣布在华投资10亿美元，发展电动汽车和自动驾驶

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法新社发自法兰克福的报道指出，德国汽车零配件供应商博世公司周四宣布，它希望在中国投资近10亿美元，用于发展电动汽车和自动驾驶。

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博世这家世界领先的汽车零配件供应商在一份新闻稿中解释说，这笔投资将用于在距离上海70公里的苏州市开设“一个新的研发和制造中心”。

新闻稿补充说，“在那里，该公司将主要为中国汽车制造商开发和制造用于电动汽车和自动驾驶的零配件。”

博世集团的一位女发言人告诉法新社，这项投资将在十年内完成。其第一阶段预计将于2024年年中完成。

法新社表示，这项投资证实了德国汽车制造商和供应商倾向于把宝押在中国这个世界领先的汽车市场之一。不过，西方政府强调这存在依赖风险。

世界排名第二的汽车制造商大众集团于10月份宣布，将投资24亿欧元与地平线（Horizon Robotics）合作，在中国发展自动驾驶。

法新社指出，在西方国家与中国这个亚洲巨人的地缘政治紧张局势加剧的情况下，德国加强和中国的贸易关系，这在德国也成为争论的话题。

但是，在自动驾驶和电动汽车领域，德国汽车制造商不希望让处于领先地位的中国竞争对手比如比亚迪和上汽给甩在后边。

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