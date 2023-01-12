澳洲总理呼吁巴布亚迅速达成安全条约阻止中国扩张

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯周四（1月12日）在巴布亚新几内亚议会发表讲话，呼吁"迅速缔结"一项新的安全条约，以控制中国在太平洋的扩张。

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澳洲总理阿尔巴尼斯对澳大利亚最亲密的北方邻国巴布亚新几内亚进行为期两天的访问。他是第一位在巴布亚新几内亚议会发表讲话的外国领导人，他讲话的重点是推进安全条约的谈判。

据法新社报道，澳洲总理阿尔巴尼斯在巴布亚新几内亚议会以"家庭优先"形容两国的亲密关系，同时敦促这个资源丰富的小国"迅速缔结"一项新的安全条约。

路透社悉尼消息，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周四在巴布亚新几内亚议会的讲话中敦促该国深化与澳洲的国防关系，同时强调澳大利亚的投资，因为中国也在寻求提高其对这个资源丰富的太平洋国家的影响力。

据路透社预先获悉的讲稿内容，阿尔巴内斯表示澳大利亚和巴布亚新几内亚是两个伟大的太平洋国家，必须平等合作，建立一个更安全的地区。

去年10月，澳洲防长理查德-马尔斯（Richard Marles）表示，澳大利亚希望与巴布亚达成一项条约，使各方的海军、空军和陆军人员能够更经常地并肩工作。

美国及其盟友，包括澳大利亚，正在寻求对抗中国在这个具有战略意义的地区日益增长的影响力。此前，在2022年4月，所罗门群岛与北京缔结了一项安全条约引起西方的担忧。一般认为，该条约是为中国在这个地区的军事存在铺平道路。

巴布亚新几内亚是澳大利亚的前领土，于1975年独立。澳大利亚与巴布亚新几内亚有着长期的关系，包括在防务合作方面的关系。

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