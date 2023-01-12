首尔考虑“不经日本参与”赔偿日占受害劳工

韩国/日本/朝鲜

在朝鲜不断增长的安全威胁下，韩国总统尹锡悦的保守派政府正试图采用变通手段解决影响韩日“联合抗朝”的历史问题。

广告 继续浏览后续

韩国周四1月12日表示，它正在考虑“在没有日本公司直接参与”的情况下，对日本占领时期强迫劳动的受害者进行赔偿。

法新社说，在周四的公开听证会上，韩国外交部官员徐旻廷提出了受害者可以"通过第三方"获得赔偿的想法。

据当地媒体报道，讨论中的赔偿基金将由“受益于日本赔偿的韩国公司”的捐款来资助，而日本公司则不参与。

法新社说，韩国总统尹锡悦的保守政府正在试图向东京靠拢，并在面临朝鲜日益增长的安全威胁的情况下，试图为这一历史性争端找到出路。

受害者团体抗议

首尔这一想法激怒了受害者团体，他们更希望让强迫劳动的日本公司提供经济赔偿和道歉。

2018年，这些团体就此在法庭上获胜，当时首尔最高法院命令一些日本公司为日占期间的强迫劳动向韩国受害者支付赔偿。

根据首尔的统计，在日本占领的35年间，约有78万朝鲜人被强迫劳动，但不包括被日军强征的慰安妇。

东京方面坚持认为，导致两国恢复外交关系的1965年条约，及8亿美元的赠款和低息贷款方案，已经解决了35年占领的所有问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅