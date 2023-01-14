巴西首都骚乱：最高法院批准对前总统博尔索纳罗启动调查

巴西，司法，政治

巴西首都巴西利亚1月8日发生国家权力机构遭冲击事件近一周后，巴西最高法院周五（1月14日）批准总检察长办公室的要求，就博尔索纳罗在此次骚乱中的作用展开调查，这是在他身边人员受调查后，这位前总统首次被正式列入司法调查目标。

广告 继续浏览后续

博尔索纳罗在去年10月份巴西大选中输给卢拉，但他从未正式承认败选。巴西总检察官办公室在一份声明中说，博尔索纳罗在骚乱发生两天后在社交网络发布了一段视频，“质疑2022年总统选举的合法性”，"公开煽动实施犯罪行动"。检察官办公室称，尽管视频是在骚乱后发布的，之后已被删除，但其内容足可证明对他的调查是合理的。

博尔索纳罗律师在一份发给法新社的声明中表示前总统"从未与这些运动有丝毫联系或参与"，他将首都发生的暴力事件归咎于 "被渗透分子“。

在对博尔索纳罗展开调查之前，对博索纳罗政府的前司法部长安德森·托雷斯的调查已显示此次骚乱是美国2021年1月6日国会大厦遭冲击事件的翻版，托雷斯是骚乱发生时首都地区的安全负责人，1月2日已离开巴西前往美国。据周四晚间巴西《圣保罗页报》的披露，检方在搜查托雷斯家时发现了一份紧急状态法令草案，该草案可允许选举结果无效，并使博尔索纳罗继续执政。目前巴西法院已因涉嫌与首都暴力事件肇事者 "勾结 "对其下逮捕令，巴西司法部要求他必须在三天内返回，否则将启动引渡程序。

目前在美国的托雷斯一直坚称自己无罪，承诺将返回巴西向当局自首，但他没有给出具体日期。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅