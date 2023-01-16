乌战开启新对抗时代：谁将获利？法欧应汲取什么教训？

乌克兰战争/国际

2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰，开启了一个以普京的俄罗斯和以美国为首的支持基辅的西方国家之间对抗为标志的时代，同时全球南方国家的定位也模糊不清。

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法国国际关系研究所(Ifri)所长托马斯-戈马尔(Thomas Gomart)撰写了《不公开的野心 强国在准备什么》一书， (Tallandier, 将于1月19日出版)，探讨九个主要国家（中国、俄罗斯、德国、美国、英国、印度、伊朗、土耳其和沙特阿拉伯）的战略以及法国必须从这些国家吸取的教训等议题。

这本书的介绍中说：乌克兰战争清楚地提醒我们，一个国家元首的决定会影响数百万人的命运。 要打破通常只从小视野看世界的看法，法国必须更好地了解其他大国的野心。在埃尔多安的土耳其、哈梅内伊的伊朗和穆罕默德的沙特领导的战略中，宗教信仰应该被重视到什么程度？朔尔茨的德国、普京的俄罗斯和习近平的中国所采取的方向如何重构欧亚大陆？ 英国和美国现在将自己定义为“海洋民主国家”。 印度呢？这些都是他在书中要讨论的重要议题。

法国《观点》周刊对作者托马斯-戈马尔进行了采访，文章标题为：乌克兰战争，中国和美国将从中获利。

乌战加速去西方化

乌克兰的战争是阻止了世界的去西方化，还是加速了世界的去西方化？，

托马斯-戈马尔认为，乌克兰的战争正在以一种矛盾的方式加速去西方化。一方面，战争加强了跨大西洋的联系，提醒我们美国对欧洲安全的关键作用。另一方面，这对所谓的 "南方 "国家来说也并未构成重大决裂，而这些国家对俄罗斯关于西方 "双重标准 "的论点很敏感，他们以不同的方式，认为这场战争与己无关。而解释上的差异也由于俄罗斯自身的矛盾而变得更复杂：俄方正在核保护伞下在乌克兰发动一场殖民战争。然而，俄罗斯关于西方霸权及其不可避免的结局的论述很容易被南方国家，特别是非洲国家所接受，这些国家似乎要忽略俄罗斯历史上的帝国主义一面。同时，乌克兰战争也加速了俄罗斯在国际上地位下降，现在已经与全球化的西方脱节了。而在全球范围内，欧洲人和俄罗斯人同时都在萎缩。

世界四分五裂，但全球还是必须要共同面对气候和环境挑战，进行国际合作，如何进行？

托马斯-戈马尔指出，我们正在目睹典型的地缘政治问题，如资源的获取以及全球变暖的挑战等等。在欧洲，后者是一个优先事项，而前者在过去三十年中基本上被忽略了。然而，美国和中国，但也包括俄罗斯，现在正将这些共同物品的管理划归战略竞争领域。可以看到两个明显的裂痕，一个是欧洲人和上述三个国家之间，另一个是发达国家和发展中国家之间。气候不公正的问题是摆在我们面前的主要地缘政治问题之一。

在法国和欧洲，是否已经从俄罗斯对乌克兰的战争中吸取了所有的教训，包括能源和军事领域？

托马斯-戈马尔认为答案是否定的，他指出，首先在法国就没有得到很好的理解，他认为乌克兰战争是始于1917年的布尔什维克革命的20世纪 "欧洲内战 "的回潮，1917年后是法西斯主义和纳粹主义的崛起。这一点被巴黎遗忘了，但柏林没有，莫斯科更没有忘。法国必须着手研究欧盟新一轮扩大的后果。

第二，欧洲人将全球化与非军事化相提并论。但现在被粗暴地打醒了，因为他们仍然没有能力确保自己的安全。这不仅适用于欧洲的东翼，也适用于中东，在美国退出的背景下，伊朗的事件可能导致一场重大危机。他指出，欧洲人自20世纪80年代以来一直在持续裁军，并在2000年9月11日之后继续这样做，而所有其他主要战略参与者都在大规模地重新武装。

最后，托马斯-戈马尔认为我们已经进入了一个正在形成新的能源集团的阶段。供应安全再次成为北约的一个问题。欧洲人已经用来自挪威、英国和美国的天然气来补偿俄罗斯的天然气。另一方面，战争的后果之一是俄罗斯和伊朗的油气加速融入中国的能源体系。最大的不确定性在于沙特阿拉伯和海湾国家的未来定位，它们正通过从美国解放出来而向以色列靠拢。

公平的和平存在吗？

法国世界报也指出，随着俄罗斯人和乌克兰人之间战争的继续，什么是公正的和平的问题再次出现。一个多世纪以来，在第一次世界大战中，为了达成各方都接受的冲突的持久结局，一直在进行反思。

文章问道，和平是终极价值吗？除了彻底打败侵略者之外，还有可能想象出基于其他任何东西的公正和平吗？是否有可能与一个罪恶的政权，即俄罗斯，奠定持久和平的基础？俄罗斯通过这场新帝国主义战争，违反了其所有的国际承诺：联合国的基本文本、欧洲委员会的章程以及苏联解体后与乌克兰签署的两项条约，包括1994年的《布达佩斯备忘录》--也是由美国人发起的--保证这个前苏联共和国的领土完整，以换取其放弃核武库。

界定什么是公正和持久的和平更加困难，因为国际关系中的和平概念本身仍然是模糊的。托马斯-戈马尔告诉世界报，"我们是否认为人类的自然状态是和平，或者相反，竞争和对抗仍然是国家间关系的基体，因此，和平只是两个战争时期之间的插曲吗？” 他指出，"当你作为一个历史学家看待世界时，'永久和平'仍然是一个哲学家的项目......必须思考的是导致战争的情况，以及导致停止战争的情况。这解释了多年来关于战争权、战时权和 "正义战争 "的大量探讨。

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