全球安全排名：卡塔尔，阿联酋与台湾称前3

国际/“安全/犯罪指数”排名

Numbeo网站近日更新2023年各国“安全/犯罪指数”排名，全球有142个国家、416个城市被列入评估名单，安全指数越低、犯罪指数越高，就代表该座城市犯罪率大，反之亦然。前2名分别是卡塔尔及阿拉伯联合酋长国。台湾在142个国家中以安全指数83.8、犯罪指数16.2排名第3。

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据自由时报今天报道称，专门评估全球犯罪指数的数据库网站“Numbeo”，近日公布2023年各国“安全/犯罪指数”（Safety/Crime Index）排名，台湾在全球142个国家地区中名列第3，犯罪指数极低。台湾、台北市皆居第3。

安全国家排名进入前10名的国家地区还有（从第4名开始依序）曼岛（Isle Of Man）、阿曼苏丹国（Oman）、香港、亚美尼亚（Armenia）、日本、瑞士及巴林王国（Bahrain）。

城市方面，台湾首都台北市在416个城市中以安全指数84.9、犯罪指数15.1排名第3，前2名分别为阿拉伯联合酋长国阿布达比（Abu Dhabi）及卡塔尔首都多哈（Doha）。

前10名国家从第4名开始依序为阿拉伯联合酋长国阿治曼（Ajman）、阿拉伯联合酋长国沙迦（Sharjah）、加拿大魁北克市（Quebec）、阿拉伯联合酋长国迪拜（Dubai）、西班牙圣塞巴斯提安（San Sebastian）、瑞士伯尔尼（Bern）。

据该报说，Numbeo从2009年开始便会定期发表各国“安全/犯罪指数”年度报告，数据是针对造访网站的访客进行问卷调查得来，题目与其他机构或政府所做的调查类似。

不过据Numbeo也表示，报告只适合同一个国家不同城市进行比较，不适合国与国之间比较，因为部份国家地区犯罪通报不易、政府可能刻意对外美化数字。

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