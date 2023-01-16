乌继续搜救遭俄空袭的第聂伯罗住宅楼 欧盟谴责“战争罪”

乌克兰/俄罗斯

上周六（1月14号）遭空袭的乌克兰第聂伯罗市一住宅楼死亡人数攀升至40人，欧盟轮值主席国瑞典周一（1月16号）表示，俄方这次造成死伤惨重的打击是犯下了 "战争罪"，必须对责任人进行追究。

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乌克兰国家警察局长伊戈尔-克莱门科则在攻击近48小时后宣布，经过第二夜的搜寻，发现了40名死者，包括两名儿童，还有75人受伤，包括15名儿童。

欧盟轮值主席国瑞典周一表示，周六俄罗斯对乌克兰第聂伯罗一栋居民楼的致命打击是一种 "战争罪"，必须对责任人进行起诉。在与欧洲理事会主席米歇尔举行的联合新闻发布会上，瑞典首相克里斯特森谴责了一场 "可怕的袭击"，并指出受害者中有儿童。他补充说："对平民的蓄意攻击是战争罪，必须在必要的时间内对责任人进行起诉。"

瑞典领导人说，瑞典和欧盟 "最强烈地谴责俄罗斯对乌克兰平民、民用财产和基本基础设施的系统和持续攻击，包括周六对第聂伯罗的一座建筑的导弹袭击。"

与此同时，搜救工作依然在废墟中艰难继续着。

01:20 遭到空袭的乌克兰第聂伯罗公寓楼 © REUTERS/Clodagh Kilcoyne

俄罗斯否任

克里姆林宫花了两天时间作出回应，周一发言人否认进行了这样的打击。尽管自2月24日入侵开始以来，俄方对大量非军事目标进行轰炸袭击。 克宫发言人佩斯科夫说："俄罗斯武装部队不是在轰炸居民楼或民用基础设施，他们是在轰炸军事目标。"

俄罗斯总统普京周日没有对这一问题发表评论，但在莫斯科声称对占领乌克兰东部一个小镇几天后，他说在乌克兰的战争正处于 "积极的动态"。

摧毁第聂伯罗公寓楼的袭击发生在莫斯科自10月以来对乌克兰能源基础设施发动的定期和大规模轰炸行动之后，这使得居民在隆冬时节陷入黑暗和寒冷之中。

西方援助重型武器

面对俄罗斯新攻势的威胁，西方已经加强了对乌克兰的军事援助。在长期不愿意部署重型武器之后，现在正计划派遣坦克和装甲车车。

在第聂伯罗攻击事件发生后，美国谴责了 "俄罗斯对乌克兰人民进行残酷和野蛮战争的另一个例子"。

面对提供武器的承诺，包括英国和波兰承诺提供的坦克，克里姆林宫发誓这些坦克将被“烧毁”。

在不断增加的军事和财政援助的激励下，乌克兰军队在春季和秋季以压倒性的挫折击退了俄罗斯军队。 但基辅表示，需要重型坦克、轻型装甲、远程导弹系统和防空系统来夺回莫斯科在乌克兰东部和南部占领的所有领土。

上周六，伦敦宣布向基辅交付挑战者2型坦克，这将是首次向乌克兰交付西方制造的重型坦克。

在秋季遭受严重挫折后，俄罗斯正试图通过轰炸能源基础设施和在夺取东部城市巴赫穆特的战斗中加大努力来重新获得主动权，该城市自夏季以来一直处于血战状态。

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