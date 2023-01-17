朝鲜劳动党把韩国确定为敌人，韩国表示如果朝鲜挑衅将压倒性反制

韩国

朝鲜国务委员会委员长金正恩在劳动党八届六中全会上明确将韩国界定为敌人，并制定针对韩国固守对敌斗争，大肆扩军黩武的原则，导致紧张局面持续。

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对此韩国统一部次官金基雄17日在韩国国会外交统一委员会作了汇报。

韩联社报道，金基雄还就近期朝鲜动向表示，在对内外的艰难局势中，朝鲜致力于贯彻劳动党全会的决定，谋求内部团结。

朝鲜当天召开第14届最高人民会议第8次会议，讨论2023年内阁项目预算等，谋求推进党和国家政策的动力。

在国际社会对朝制裁和新冠疫情导致的经济困境之下，朝鲜居民今年的生活困难将更为加剧。在此情况下，统一部表示，将在坚决应对朝鲜军事挑衅的同时，努力稳控韩半岛局势。

朝鲜挑衅时，将基于韩美同盟，立即予以压倒性地反制，如果朝鲜再次侵犯韩国领土，韩方将考虑中止《九一九军事协议》的效力。但韩国仍将不断为对话展开努力，具体推进“大胆构想”对朝路线图。

韩国统一部认为，针对美国，朝鲜坚持“以强制强，正面胜负”的基调，同时与中俄保持紧密合作关系，通过重启朝中、朝俄货运扩大与中朝的贸易与合作试图打破当前困境。

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