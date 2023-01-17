【视频】国际原子能署向乌克兰各核电站增派专家常驻

核安全，乌克兰战争

国际原子能署（IAEA）总干事格罗西1月16日（周一）访问乌克兰。这是俄罗斯入侵乌克兰以来格罗西第六次访问乌克兰，旨在推动近期宣布的一项新措施，即在该国四个核电厂派驻原子能署核能安全专家常驻，四个核电站包括在1986年核灾后已停止运行的切尔诺贝利核电站。格罗西在访问乌克兰南部一个核电站时说，采取这一新措施的目的，是 "确保乌克兰重要核设施的安全，特别是在当前特殊困难时期，确保继续正常运行，不出问题"。

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法国电视24台的报道指，国际原子能署的专家将两人一组派驻到四个乌克兰的核电站，包括南乌克兰、罗夫诺（rivne）、赫梅利尼茨基（ Khmelnytskyi）核电站，以及北部的切尔诺贝利核电站，切尔诺贝利核电站在1986年发生核泄漏灾难后已停止运行。

此前，原子能机构的成员已经进驻扎波罗热核电站，这一乌克兰最大的核电厂目前被俄罗斯军队控制。本周一个新的三人专家小组抵达该核电站，替换之前的专家组成员。

乌克兰方面高度关注他们在当地的工作。乌克兰能源部部长说，“我们将会重返扎波罗热核电站，这只是一个时间早晚的问题，但尤为重要的关键问题、也是我们一直在谈论的是核电厂的状态，这里，国际原子能署的工作非常重要。他们将查看核电站所发生的事情，了解对我们的核电站采取了什么行动”

乌俄战争以来扎波罗热核电站附近多次发生军事交火，引发外界对其安全状况的担忧，目前该核电厂状况仍然不稳定，将电站的六个反应堆已被关闭，而其外部供电情况仍然很脆弱。上周最后一条供电线路曾被数次中断。据指，外部供电对维持核电站必不可少的，尤其是对保障核电站的安全至关重要。

点击视频收看法国电视24的相关报道

格罗西2022年9月26日，在奥地利维也纳举行的国际原子能机构第66届大会上讲话 AP - Theresa Wey

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