刘鹤与耶伦会面：习主席说“解决办法总比问题多”

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美国财长珍妮特-耶伦今天1月18日在瑞士与中国副总理刘鹤进行了"建设性"会晤。在传出布林肯2月初访华的消息后，华盛顿宣布，耶伦计划不久后访问中国，试图推动美中关系升温。刘鹤在苏黎世背诵的习语录似乎显示：习近平正在收回战狼，变换战术...

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美国财长珍妮特-耶伦在苏黎世与中国副总理刘鹤会晤之前告诉记者，"面对复杂的全球经济前景，世界上最大的两个经济体迫切需要就全球宏观经济和金融状况进行密切沟通，并就我们如何应对各种不同的挑战交换意见"。

耶伦与刘鹤会晤后，据法新社报道，美国财政部在一份声明中表示，他们"就宏观经济和金融发展交换了意见"，进行了一次 "建设性的对话"，期间，他们确认了就经济和可持续发展问题"进一步加强"沟通对全球经济的重要性。

该声明说：珍妮特-耶伦"期待着在不久的将来访问中国，并欢迎她的同行到美国来。但这个"声明没有给出访问的具体日期。

珍妮特-耶伦之前曾与刘鹤举行过三次远程视频会议，这是他们首次面对面会谈。此时许多政治领导人正在瑞士的达沃斯参加世界经济论坛。

耶伦提到，美国总统拜登和中国国家主席习近平2022年11月在巴厘岛的会晤时承认美国和中国有"分歧"，但她坚持认为，两国不应该"让误解，特别是那些源于缺乏沟通的误解，不必要地损害"两国的关系。

刘鹤和耶伦一样，也提到拜登和习近平11月在巴厘岛G20峰会期间的会晤，他表示，希望确保与美方"认真沟通"和"在宏观经济事务、气候变化和其他共同关心的问题上进行协调"。

习近平：“解决办法总比问题多”

在苏黎世会谈之前，中国副总理刘鹤通过翻译回应耶伦称，"目前，我们似乎正面临着一些问题"。然后补充道："但正如习主席所说，[......]解决的办法总比问题多"。刘鹤呼吁双方"恰当地"管控分歧，并说，"无论情况如何变化，我们必须始终保持对话"。

法新社说，过去三年里，中国随着实力和信心的增长，加剧了与美国的竞争，引起美国的担忧。然后在去年8月，时任美国众议院议长南希-佩洛西访问台湾，双方的紧张局势达到了顶峰，北京认为台湾是其领土一部分，随后在该岛周围发起了规模空前的军事演习。

一位美国官员周二证实，美国国务卿安东尼-布林肯将于2月5日和6日访问中国，试图缓解两国之间的高度紧张关系。

倘若安东尼-布林肯访华成行，那将是在共和党籍国务卿迈克-蓬佩奥于2018年10月访问北京之后的首次这一级别的访问。这个访问是在美中领导人拜登和习近平在巴厘岛举行的会议期间宣布的，他们两人在会议期间呼吁保持冷静，但当时没有正式宣布访问的日期。

在苏黎世与刘鹤会面后，珍妮特-耶伦将前往塞内加尔、赞比亚和南非，以加强美国与这些国家之间的经济联系，因为中国已在非洲大陆赢得了更多的实力。

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