北约秘书长答应给乌克兰更重型、更现代的武器

北约

北约秘书长答应给乌克兰更重型更现代的武器。北约成员国星期五将在德国开会。星期三北约秘书长斯托尔滕贝格在提到星期五开会的时侯表示，为了帮乌克兰抵抗俄罗斯的进攻，将为乌克兰提供更重型更现代的武器。

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法国世界报报道，在北约内部，由美国领导的乌克兰联络小组星期五将在拉姆施泰因开会，议题是进一步支持乌克兰，向他们提供更重型更现代的武器。这是斯托尔滕贝格在瑞士达沃斯世界经济论坛上宣布的。

另外乌克兰总统泽连斯基在星期三达沃斯世界经济论坛上呼吁各国在对乌克兰的物质援助上尽快作出决定。泽连斯基发出这个呼吁的时间点正好是德国正在犹豫要不要批准向乌克兰提供豹型坦克的时侯。泽连斯基在视频讲话中说，暴君要比民主政权的动作快， 他说，世界各国的行动必须比我们共同的敌人下一步的军事行动更快。俄罗斯在一秒钟之内就可以决定发动战争，而世界各国需要好几天的时间才能以首批制裁作出回应。德国总理朔尔茨正面临乌克兰的盟国越来越大的压力。乌克兰要德国从自己的军火库里拿出豹型重型坦克给乌克兰。而所有德国制造的军火的转移必须得到柏林的同意。

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