印尼东部发生里氏7级强烈地震

印尼东部地震

印尼东部哈尔马赫拉岛附近海域周三1月18日发生里氏7级强烈地震，导致恐慌的居民逃离家园。印尼当局尚未报告任何直接的损害或伤亡。

广告 继续浏览后续

这次地震发生在当地时间13:06（格林威治时间6:06）。最初测量为7.2级，后来美国地质调查局将其震级修正为7.0级。

震中位于摩鹿加（Moluques）群岛的哈尔马赫拉岛（Halmahera）西北150公里处海域，震源深度为48公里。

在摩鹿加群岛的莫罗泰岛（Morotai）上的法新社记者说：感觉"地震持续了15到20秒。看到“一些居民纷纷逃离建筑，因为他们害怕建筑物会倒塌”。

总部设在夏威夷的太平洋海啸预警中心（PTWC）警告海啸波在距离震中300公里以内的地方都"可能发生"，然后取消了该警告。

据印尼气象、气候和地球物理局（BMKG）说，在第一次地震后，已发生了5次余震，其中主要的一次为5.3级。

由于印度尼西亚位于太平洋"火环"上，是地球构造板块碰撞的地方，因此当地经常有地震和火山活动。

去年11月21日，502人在一场5.6级的地震中丧生，这场地震震动了人口稠密的爪哇主岛的西爪哇省。

最近1月10日在印尼和东帝汶附近发生了7.6级地震，震源也是在深海。据灾害管理机构称，那次地震造成一人受伤，并摧毁了15所房屋和两所学校。

2004年12月26日在苏门答腊海岸发生的印尼最致命的9.1级地震，导致远在斯里兰卡、印度和泰国的23万多人死亡，并在苏门答腊岛北部的班达亚齐海岸引发高达30米的巨浪。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅