基辅附近直升机坠毁18人死亡 包括乌克兰内政部长

乌克兰/法国

2023年1月18日，一架直升机在基辅郊外布罗瓦里镇坠毁，在俄罗斯对乌克兰的攻击中，应急人员在坠毁现场工作。

今天1月18日周三，在乌克兰首都基辅附近一架直升机坠毁，至少有18人丧生，包括三名儿童和乌克兰内政部长。目前没有关于坠毁原因的信息。法国总统马克龙第一时间就这起悲剧向“法国的朋友乌克兰”表示了悲痛和哀悼。

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据乌克兰国家警察局的声明说，在死者当中包括42岁的内政部长莫纳斯特尔斯基（Denys Monastyrsky）和他的第一副手叶宁（Yevgeny Yenin）以及另一名内政部高官。

此外，根据同一消息来源，有22人受伤，其中包括10名儿童，都已被送进医院。

坠机事件发生在首都基辅东郊市镇布罗瓦里（Brovary），该镇大约有10万居民。

据该地区负责人奥莱克西-库列巴（Oleksiï Kouleba）说，“悲剧发生时，幼儿园的孩子们和员工都在现场。他还说，正在调查这次悲剧的原因。

据社交网络上发布的图片，直升机坠落后发生了一场大火。据乌克兰空军发言人称，坠毁的飞机属于乌克兰内政部国家紧急事务局。

马克龙表示悲痛

法国总统马克龙今天第一时间对乌克兰内政部长莫纳斯特尔斯基在直升机坠毁事件中的"不幸死亡"表示悲痛，并对事故中的受害者表示"哀悼"。他在推特上写道："想着幼儿园附近这一可怕事件的所有受害者，想着那些孩子们和他们的家人"。马克龙说，“法国向自己的乌克兰朋友表示哀悼”。

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