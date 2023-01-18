柏林即将为德制豹式坦克交付乌克兰开绿灯？

德国/乌克兰/豹式坦克

德国陆军豹2（Léopard 2） 坦克在德国明斯特基地的训练课上。2022年3 月16日

拜登与朔尔茨通话，英国承诺向乌克兰提供挑战者坦克，德国防长换人，显示柏林或将于本周五为向乌克兰交付豹式坦克开绿灯。之前波兰总统宣布给乌克兰一个连的豹式坦克，但依协议须获制造国德国的允许。

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向乌克兰提供德制豹式坦克的困局出现突破迹象。据《政客》杂志1月18日周三发送的信息说，继乌克兰第一夫人泽连斯卡周二在达沃斯论坛亮相后，她的丈夫泽连斯基定于今天下午5点向达沃斯发表演讲。他想获得坦克和额外支持，而且现在就要。关键在于德国的态度。

德国总理朔尔茨将在泽连斯基之前发言。柏林正面临着授权其豹2坦克被运往乌克兰的压力。因为第三国向基辅运送德制坦克必须得到柏林的允许。

周二朔尔茨与美国总统拜登通了话。据一位德国发言人周二说，在昨晚的电话中，德国总理朔尔茨和美国总统拜登讨论了对乌克兰的"有效、可持续和密切协调的"军事支持。此外，美国副防长科林-卡尔、副国务卿舍曼和副国家安全顾问菲纳将前往基辅，与总统泽连斯基会面。"但在访问基辅之前，该代表团要在德国和波兰停留，审查美国对乌克兰的安全援助"。

立陶宛外长兰茨贝格斯（Gabrielius Landsbergis）昨天在达沃斯受采访时表示，预计本周五柏林将会在德国拉姆施泰因空军基地举行的乌克兰防务联络小组的关键会议上同意派遣豹式坦克。

立陶宛外长表示说，英国已承诺向乌克兰派遣挑战者2型坦克，解决了柏林希望避免独自向乌克兰提供坦克的问题。此外，立陶宛外长还呼吁西方盟国向乌克兰提供喷气式战机。

立陶宛外长还将支持俄罗斯的伊朗和朝鲜归纳为"邪恶轴心"。他呼吁进一步制裁伊朗，以惩罚其对俄罗斯的无人机出口。欧盟正在准备对该国实施新的制裁。

此外，波兰总统杜达(Andrzej Duda)周二在达沃斯暗示，为豹式坦克开绿灯的时刻即将到来。他指出，德国公众舆论已发生变化，他说他希望柏林能在周五给予批准。杜达告诉政客杂志的主编卡明斯基（Matt Kaminski），这是一个"非常、非常、非常需要的决定"。

据《法兰克福汇报》周二援引未透露姓名的官员说，德国工业界可以修复总共10-15辆豹式2型坦克，并从今年10月或11月开始向乌克兰交付第一批坦克，"如果联邦政府很快就会订购它们"。该报称，柏林还在考虑从自己的库存中向乌克兰提供另外29辆豹式坦克。

之前，柏林犹豫了6个月后，仅同意在今年春天向乌克兰交付40辆黄鼠狼战车。基辅呼吁赶快交付豹2坦克。泽连斯基表示，面对俄军成千上万的坦克，乌军急需西方的重型坦克。

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