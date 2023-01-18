非政府组织: 全球超过3.6亿基督徒遭 "迫害"

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根据非政府组织 "敞开之门"周三发表的报告，2022年世界上有超过3.6亿基督徒因其信仰而受到 "严重迫害和歧视"，朝鲜据报是对基督徒而言最糟糕的国家。

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据法新社报道，"敞开之门"每年都会发布一份基督徒受迫害的 "全球指数"，内容包括 "隐蔽的日常压迫 "到 "最极端的暴力"。

法国敞开之门负责人帕特里克-维克多（Patrick Victor）在星期二的新闻发布会上说，在2021年10月1日至2022年9月30日期间，76个国家的 "超过3.6亿 "天主教徒、东正教徒、新教徒、浸信会教徒、福音派等教徒在世界上受到严重迫害，占基督徒人数的七分之一， 基本这与2022年的数字相同。但在过去的三十年里，受到“迫害行为”在全球广泛蔓延：1993年统计涉及的国家为40个，目前已经高达76个，而且"有关国家的迫害正在加剧"。

据该组织，2022年，5621名基督徒被杀，前一年为5898人；4542名基督徒被拘留"（包括印度的1750人），而前一年为4277人；5259名基督徒被绑架（其中尼日利亚的4726人），前一年为3,829人。

被关闭、攻击或破坏的教堂总数为2110座，低于2021年的5110座。

如果将所有的迫害加在一起，朝鲜已经上升到这个年度排名的首位，取代了阿富汗。接下来是索马里、也门、厄立特里亚、利比亚、尼日利亚、巴基斯坦、伊朗、阿富汗和苏丹。在该名单的50个国家中，中国排名第16。

据 "敞之的门"组织，在朝鲜，2020年通过的一项法律规定，"作为基督徒或拥有《圣经》是一种严重的犯罪行为，会受到严厉的惩罚"，该组织的负责人说，许多秘密教会被发现，基督徒被逮捕，被送入政治犯集中营或被处决。

另外， 在过去三十年里，还有三种趋势引发关注。

首先， "非洲大陆的特点是伊斯兰极端主义抬头"，有26个国家经历了强烈的迫害，而1993年只有7个。

此外，"基督徒往往是宗教或意识形态民族主义的受害者"，在中国和印度，从自2017或 2014年以来，针对基督徒和穆斯林的 "暴力呈爆炸式"增长。

最后，该组织对中东地区的 "基督徒大逃亡 "表示遗憾："伊斯兰国（组织）的勒索行为让基督被迫徒逃离伊拉克和叙利亚。"

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