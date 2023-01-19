丹麦宣布将其订购的法国凯撒大炮全部送给乌克兰

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乌克兰军事人员用法国凯撒CAESAR炮向顿涅茨克地区Avdiivka附近的俄罗斯阵地开火2022年12月26日

丹麦政府1月19日周四决定向乌克兰提供丹麦向法国订购的全部19门凯撒远程炮，其中大部分尚未交付。

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丹麦国防部长雅各布·埃勒曼-詹森（Jakob Ellemann-Jensen）在一份声明中宣布，丹麦政府在议会的支持下，“已决定将丹麦向法国所购的全部19门法制凯撒大炮送给乌克兰”。

丹麦国防部长补充说：“这是一项非常重要和有意义的捐赠”。

哥本哈根发布这个声明的时间点，正值西方各国加紧宣布向乌克兰捐赠重武器之际。

明天周五，50多国的军方高层将在德国莱茵兰的美军拉姆施泰因空军基地磋商下一步向乌克兰提供军备与后勤支持。

去年10月，法国宣布正在努力向乌克兰交付新的凯撒大炮，但是从丹麦的订单中抽取。之后，丹麦与巴黎和基辅讨论了几个月。

丹麦在2017年向法国Nexter集团订购了15门凯撒火炮，并在2019年增订4门。但交付时间被推迟了，只有少数已经交付。

丹麦国防部说，"这些大炮正被编入丹麦军队。因"系统有一系列技术问题，需要与制造商和乌克兰一起管理。

哥本哈根续说："尽管存在这些问题，乌克兰还是要求获得这些大炮。

丹麦国防部还说，由于这19门大炮最终没给丹麦军队，"政府正在研究在捐赠的同时，迅速获得新武器的可能性"。

法新社说，与法国军队的凯撒炮款型不同，丹麦购买的凯撒有八个轮子而不是六个，运载能力为36枚炮弹（而不是18枚），并且配备一个装甲舱。

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