新西兰总理阿德恩五个高光时刻

新西兰/政治

新西兰总理杰辛达-阿德恩在执政五年半后，于1月19日宣布辞职。 这位享受了巨大人气（特别是在国外）的42岁工党领袖最终面对国内的困难，疲于应付。法新社列出杰辛达-阿德恩执政的五个高光时刻：

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抱婴赴联大开会

2018年9月，杰辛达-阿德恩创造了历史，当时她带着三个月大的女儿尼夫（Neve）出现在一年一度的联合国大会上。这是第一次有女性领导人带着自己的孩子进入联合国这个巨大的半轮大厅。

杰辛达-阿德恩被认为是继1990年贝娜齐尔-布托之后，历史上第二位在任期间生育的总理。

阿德恩女士告诉CNN："我想让这件事变得更加正常"，她希望通过显示"更加开放，为其他女性打开大门"。

清真寺枪击案

阿德恩女士因对2019年3月基督城清真寺枪击案的反应而受到赞扬，这是该国有史以来最严重的一次袭击事件。

一名白人至上主义者在星期五的祈祷中在该市的两座清真寺开枪滥杀，造成51人死亡，约40人受伤。

枪击案发生后 阿德恩戴着头巾去安慰受害者家属，这种态度受到了全世界的称赞。她后来解释说，这一姿态是自发的，是对穆斯林社区的尊重。此外，她还因迅速通过枪支法改革和推动社交网络打击仇恨言论而受到赞扬。

9个月后，新西兰怀特岛火山爆发，阿德恩女士因向震惊的国民提供了堪称典范的安慰而获得好评。那次火山爆发造成22人死亡，约50人受伤，有些人伤势严重。

疫情赢得选举

杰辛达-阿德恩在2020年大选中为工党取得压倒性胜利后，赢得了第二个总理任期，部分原因是她对冠状病毒（Covid-19）令人印象深刻的良好管理。当时人气高涨的她，被媒体称为“杰辛达狂热”（Jacindamania）。

她在那次选举中，将其的竞选重点放在抗击冠状病毒大流行政策的成功之上。

当时这个拥有500万人口的群岛只记录了25例死亡，部分原因是严厉的卫生措施和对来自国外的旅行者严格关闭边界。新西兰在2022年8月才完全重新开放边界，共记录了2437例死亡病例。

反疫苗抗议

在赢得第二个任期两年后，一些人开始对她处理冠状病毒大流行提出批评。2022年2月的四个星期里，数百名示威者占据了议会大厦前的草坪，抗议卫生限制。

阿德恩女士拒绝会见抗议者（其中许多是反疫苗者），并谴责抗议者使用"恐吓和骚扰"来传达信息。

抗议活动以暴力告终，一些人在防暴警察试图清理营地时扒开铺路石块，扔向防暴警察。最终有100多人被捕。阿德恩女士后来将这种情况描述为"难以置信的困难"和"挑战"。

该放手时就放手

随着经济形势的恶化和右翼反对派力量的增强，阿德恩女士最近看到她的政党和她本人在民意调查中的支持率下降。

最近的民意调查显示，在定于10月14日举行的选举中，中右翼联盟比工党更具优势。

上个月，阿德恩女士的压力显而易见，她无意中在麦克风上称一位反对派领导人是"傲慢的混蛋"被抓到。

阿德恩在工党会议上表示，她已倾尽全力地付出到最后时刻。她说："我只是没有精力再干四年了”。

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