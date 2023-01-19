新西兰总理阿德恩精疲力尽宣布辞职

新西兰总理辞职

新西兰总理杰辛达-阿德恩周四（1月19日）宣布辞职。在她任职五年半之后，在距离下次大选九个月之际，她表示自己"没有足够的精力"继续执政了。

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阿德恩在她的工党会议上表示，她已在尽可能长的时间内，倾尽全力付出。她说："我只是没有精力再干四年了”。

42岁的杰辛达-阿德恩在2017年的联合政府中成为总理，然后在三年后的选举中，带领中左翼工党取得压倒性胜利。

法新社说，上个月，阿德恩女士已显露其承受的紧张压力：她不小心在麦克风前说一名反对派领导人是"傲慢的混蛋"，被听到和抓到了。

一个月前，阿德恩在议会夏季休会后的首次公开露面时表示，她曾希望利用休会期找到继续执政的能量。她说："但我一直没能做到这一点"。

阿德恩女士宣布下一次选举将于10月14日举行，在此之前，她将继续担任议员。

最近的民意调查显示，在下次选举中，中右翼联盟将比工党更具优势。但阿德恩女士保证说，这并不是她离开的原因。

她说："我离开不是因为我相信我们不能赢得下一次选举，而是因为我相信我们能够，而且将会赢得这个选举”。

她表示，她的辞职将不晚于2月7日生效，工党党团将在三天内投票决定新的领导人。

新西兰副总理格兰特-罗伯逊立即明确表示，自己将不会成为继任阿德恩女士的候选人。

而即将离任的总理阿德恩保证，她的辞职的背后没有任何秘密原因。她说：“我之所以离开，是因为这样的特权地位伴随着巨大的责任”。自己“有责任知道什么时候你是合适的领导人，也知道什么时候你不是”。

澳大利亚左派总理安东尼-阿尔巴尼斯赞扬阿德恩女士"向世界展示了如何用智慧和力量领导（国家）"。

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