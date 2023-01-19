欧理会主席：乌克兰未来几周可能是决定性的, 必须交付坦克

乌克兰/欧洲理事会

支持乌克兰的50多国在德国举行关键会议前夕，欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周四（1月19日）前往基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤。之后他说，必须向乌克兰交付坦克。

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米歇尔在推特上说：我们听到了你的信息。“你们需要更多的防空和火炮系统，需要更多的弹药”。他还说，西方"意识到"在与俄罗斯的战争中"未来几周可能是决定性的"。

几个星期以来，在乌克兰东部战线，俄罗斯人一直围着夏季以来他们进攻的目标巴赫穆特镇推进，同时乌克兰人一直在说他们要解放所有俄罗斯占领的领土，包括在2014年被俄罗斯吞并的克里米亚。

今天下午，米歇尔在与泽连斯基的联合举行的新闻发布会上证实，欧盟成员国之间就第十套针对俄罗斯的制裁方案展开讨论，以限制俄罗斯的收入和其对乌克兰发动战争的能力。

他告诉记者：“我们几周前，刚就第九套制裁措施达成协议，当然第十套制裁措施也是必要的”。

此前，欧洲理事会主席米歇尔在“前往基辅的路上”发送信息中说，他“将与泽连斯基总统讨论”，后者不断呼吁加快向乌克兰交付重型武器。

米歇尔在推特上发布的视频信息中说，他与泽连斯基将讨论"具体措施（......），以确保（乌克兰）更加强大和有力"。

法新社说，北约国家已向基辅承诺提供"更重型和更现代的武器增加支持"力度，以对抗俄罗斯的进攻。

代表欧盟27国的欧洲理事会主席米歇尔说："乌克兰人正在为他们的土地和他们孩子的未来而战。他们同时也在为我们共同的欧洲和平与繁荣的价值观而战。“他们需要并值得我们支持”。

米歇尔表示，他还将在基辅与乌克兰总理丹尼斯-什米加尔（Denys Chmygal）和乌克兰议会成员会面。

欧洲理事会主席这次访问基辅是在乌克兰联络小组在拉姆施泰因（德国）举行会议前夕进行的，该小组由美国领导的大约50个国家组成。他们的讨论将侧重于协调对乌克兰的援助，包括提供重型装甲车和现代防空系统。

英国已承诺提供14辆"挑战者2"重型坦克和600枚“硫磺石”导弹，波兰表示，如果柏林允许向乌克兰转口，它准备提供14辆德制"豹2"坦克。

德国总理朔尔茨正承受越来越大的压力，柏林被要求为其他国家向乌克兰提供德制“豹2”型坦克开绿灯，而这些坦克已在几个北约国家的军队中服役。

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