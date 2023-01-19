【视频】法国：抗议政府退休改革 首日动员响应者众

法国，退休改革，社会

法国工会组织的反对政府退休改革动员今天（1月19日）拉开序幕，从电视画面和各省的初步统计数据看，首日的动员获得响应众多。从南特到马赛，示威者从上午就开始走上街头，全法国都在喊着一个口号：撤销改革，对政府拟将法定退休年龄从62岁提高到64岁的改革说 "不"。

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据本台法语报道，各省初步的统计数字显示了动员首日大规模的参与：图卢兹参与示威人数约36000人，南特25000人，里昂23000人，克莱蒙费朗19000人，蒙彼利埃15000人。在一些中等城市，警方和省府统计数字尤其显得突出，如波城（ Pau）约13600人，昂古兰目（ Angoulême）约9000人，沙特鲁（Châteauroux）约8000人。

总体看，此次动员的规模与2019年12月5日法国跨行业抗议退休改革的示威相当，甚至更大，当时警方统计的人数是80.6万名抗议者，而法国总工会CGT声称有150万人参加示威。

法国不屈服党领导人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）参加了今天在马塞的集会，他表示，"政府已经输掉了其首场战斗，即说服人们相信其退休改革的必要性“。马塞今天的游行是工会12年来的首次联合动员。

预计今天法国全国将有200多个集会，当局预计示威人数在55万至75万，首都巴黎的示威从下午开始，官方预计会有5万至8万人参加。警方为示威安保部署了共计10,000多名警察和宪兵，其中巴黎约3500名。

法国总工会CGT负责人菲利普-马丁内斯（Philippe Martinez）在巴黎示威时表示，"我认为将超过一百万的参加人数“，"显而易见动员很有力，响应情况超出了我们的想象，"。

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Os manifestantes seguram as bandeiras dos sindicatos da CGT durante uma manifestação contra o plano de reforma previdenciária do governo francês em Nice, como parte de um dia de greve nacional e protestos na França, 19 de janeiro de 2023. REUTERS - ERIC GAILLARD

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