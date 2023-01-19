【视频】“精力不济” 新西兰总理阿德恩宣布辞职

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新西兰总理杰辛达 阿德恩（cinda Ardern）周四在电视讲话中宣布辞职，时间最晚在2月7日。而新西兰大选将于10月14日举行，她表示自己相信所在政党--新西兰工党有能力赢得选举。

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自2017年以来担任新西兰总理的杰辛达 阿德恩周四在电视讲话中说，将最晚在2月7日卸任，她说，“（总理）这样一个特殊的位置，要求有责任清楚何时自己是合适的领导人选，也有责任知道什么时候自己不是这个入选” ，“我清楚这份工作所需要的是什么，我知道现在我没有足够的精力来做好它”

2017年，37岁的杰辛达-阿德恩被推到新西兰工党的领导位置，在联合政府中就任总理，成为一个半世纪以来最年轻的新西兰总理，被经常被与法国总统马克龙、加拿大总理特鲁多相并提。其任内经历了新冠疫情、造成人员死伤的火山爆发等重大事件，其中包括她上任18个月时，51人被枪杀的克赖斯特彻奇清真寺恐袭事件，这是新西兰历史上最严重的袭击事件。作为新西兰总理，杰辛达-阿德尔当时戴着黑色头巾慰问遇难家属的画面被全世界看到。

作为进步主义的象征，杰辛达-阿德恩在她的第一个任期内生下了一个女婴，并休了六周的产假。同时阿德恩还因其在枪支限制和反对网络仇恨言论的行动而受到普遍赞扬。

在新冠疫情期间，杰辛达-阿德恩下令关闭了新西兰边界，相对减少了新西兰受到病毒的侵袭，该做法得到了广泛的赞同。

但在2020年她以压倒性优势获得连任之后，杰辛达-阿德恩的人气有所下降，主要原因有经济形势的恶化，也因保守的反对派的重新崛起。报道指，新西兰保守的反对党派正试图在2023年10月的下一次立法选举中重新夺回执政权。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern grimaces as she announces her resignation at a press conference in Napier, New Zealand Thursday, Jan. 19, 2023. Fighting back tears, Ardern told reporters that Feb. 7 will be her last day in office. AP - Warren Buckland

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