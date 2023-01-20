应对俄军春季攻势 50多国磋商军援乌克兰 基辅需要重型坦克

2023年1月20日，德国拉姆施泰因空军基地，美国防长劳埃德-奥斯汀（左）与乌克兰防长奥列克西-雷兹尼科夫在50多国军援乌克兰会议上。

今天1月20日在德国拉姆施泰因举行的50多国援助乌克兰会议的开幕式上，美国国防部长劳埃德-奥斯汀呼吁为基辅提供更多军事援助。他警告说，"我们需要深入挖掘，现在对乌克兰是一个决定性时刻"。

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乌克兰总统泽连斯基今天周五敦促在德国拉姆施泰因开会的盟友加快向乌克兰交付重型武器，包括坦克和远程导弹，以在即将到来的与俄罗斯的关键战斗中支持乌克兰。

泽连斯基在这次会议的开幕式上通过视频发言说，"你们有能力""发起一次重大供应行动，以阻止邪恶"。他还强调说，"我可以感谢你数百次（对于已经给予的支持），但数百次的感谢不等于数百辆坦克"。

为抵御俄罗斯预计在春季发动的重大攻势，乌克兰急需重型坦克，之前基辅表示乌军需要300辆，同时，围绕德国解除向基辅运送豹2坦克否决权的压力正在增加。

德国总理朔尔茨直到昨晚仍坚持德国的"不单独行动”（Keine Alleingänge）原则。之前，他在达沃斯告诉美国议员，在美国同意向乌克兰交付艾布拉姆斯(M1 Abrams)坦克之前，德国不会授权第三方转让豹式坦克。

昨天，欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔前往基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤之后表示，“必须向乌克兰交付坦克”。他在推特上说，西方"意识到"在与俄罗斯的战争中"未来几周可能是决定性的"。并说：我们听到了你的信息。“你们需要更多的防空和火炮系统，需要更多的弹药”。

在这次会议之前，美国，欧洲多国都宣布了军援乌克兰的计划。

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