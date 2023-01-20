波兰或不经德国允许 向乌克兰发送豹式坦克

据《政客》杂志说，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）已发誓要向乌克兰交付豹式坦克，无论柏林是否同意。

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波兰总理莫拉维茨基周三1月18日对波兰公共广播电台说：“同意在这里是一个次要问题”。“我们要么迅速达成这一协议（德国同意转让），要么我们自己做正确的事情”。

此前，1月11日，波兰总统安杰伊-杜达（Andrzej Duda）在乌克兰西部城市利沃夫与乌克兰总统泽连斯基和立陶宛总统瑙塞达举行的联合记者会上宣布：波兰准备向乌克兰提供14辆德制豹式坦克（一个装甲连）。杜达当时补充道，希望在“国际联盟”框架内交付。

之后，柏林一直不给“豹2”坦克向第三方转让开绿灯，并将美国向乌克兰交付艾布拉姆斯坦克作为德国给豹2开绿灯的先决条件。

然而，昨天1月19日，五角大楼宣布的新一批援乌清单中，没有艾布拉姆斯重型坦克。

五角大楼昨天称，除了1月6日承诺的50辆轻型装甲车之外，额外的援助还包括59辆布雷德利装甲车，90辆斯特赖克装甲运兵车，（这将为乌克兰提供两个装甲旅）。此外，美军还将向乌克兰提供53辆防雷装甲车（MRAP）和350辆M998悍马运输车。

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