美国新一批对乌克兰军援 没有艾布拉姆斯坦克

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美国周四宣布向乌克兰提供25亿美元的新一批军事援助，但其中没有关键的艾布拉姆斯重型坦克。德国表示如美国不给乌克兰艾布拉姆斯坦克，德国就不授权转让豹式坦克。而乌克兰为应对俄军即将发动的春季攻势，急需重型坦克。

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五角大楼周四（1月19日）称，除了1月6日承诺的50辆轻型装甲车之外，额外的援助还包括59辆布雷德利装甲车，以及90辆斯特赖克装甲运兵车，这将为乌克兰提供两个装甲旅。

此外，美国军队还将向乌克兰提供53辆防雷装甲车（MRAP）和350辆M998悍马运输车。

但这批新车不包括艾布拉姆斯重型坦克。据法新社说，美国还没有准备好向基辅提供这些坦克，并以维护和培训问题作为拒绝的理由。

这批新援助使美国自2月24日俄罗斯入侵以来对乌克兰的军援总额达到267亿美元。

乌克兰总统泽连斯基今天周五敦促在德国拉姆施泰因开会的50多个盟国加快向乌克兰交付重型武器，包括坦克和远程导弹，以在即将到来的与俄罗斯的关键战斗中支持乌克兰。

他强调说，"我可以感谢你数百次（对于已经给予的支持），但数百次的感谢不是数百辆坦克"。

为了抵御俄罗斯预计在春季发动的重大攻势，对德国解除向基辅运送豹2坦克否决权的压力正在增加。

之前德国总理朔尔茨在达沃斯告诉美国议员，在美国同意向乌克兰交付艾布拉姆斯(M1 Abrams)坦克之前，德国不会授权第三方转让豹式坦克。

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