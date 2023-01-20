芬兰宣布向乌克兰提供4亿欧元军援计划

芬兰/乌克兰

芬兰1月20日周五宣布向乌克兰提供4亿欧元的军援计划，这是其迄今为止芬兰最大一笔对乌克兰的军援，其中包括火炮和弹药，但没有重型豹式坦克。芬兰与俄罗斯比邻，在俄罗斯侵略乌克兰后，积极加入北约。

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芬兰防长萨沃拉在一份声明中说："乌克兰继续需要我们的支持，以保卫其领土。芬兰国防部未透露向乌克兰提供军援的进一步细节。但芬兰特别顾问皮诺宁告诉法新社，这批援助不包括德制豹式坦克。

在芬兰宣布之前，由11个欧洲国家组成的一个集团周四在爱沙尼亚宣布，他们将为乌克兰提供总价值为1.9亿欧元的一揽子新武器，包括坦克、重炮、装甲战车和弹药。

此外，即将到来的军援还包括：英国的挑战者2型坦克和600枚"硫磺石"雷达制导导弹；瑞典的“弓箭手”火炮系统；爱沙尼亚的几十门“FH-70”榴弹炮；拉脱维亚的两架M-17直升机；立陶宛的几十门“L-70”防空炮；波兰的“S-60”防空炮等等。

丹麦昨天19日宣布将其订购的19门法国凯撒大炮全部捐赠给乌克兰。但这批凯撒大炮多数尚未交货。

50多个支持乌克兰的国家今天1月20日在德国拉姆施泰因召开军援乌克兰协调会议，以应对俄罗斯即将对乌克兰发动的春季攻势。

美国防长劳埃德-奥斯汀会议开始时呼吁各国为基辅提供更多军事援助。他警告说，"我们需要深入挖掘，现在对乌克兰是一个决定性时刻"。

乌克兰总统泽连斯基今天敦促在德国拉姆施泰因开会的盟友加快向乌克兰交付重型武器，包括坦克和远程导弹，以便在即将到来的与俄罗斯的关键战斗中支持乌克兰。

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