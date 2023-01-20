【视频】拉姆施泰因会议：西方武器援乌进入新阶段？

乌克兰战争，军事援助

由美国主导约50国组成的乌克兰防务联络小组1月20日将在德国拉姆施泰因空军基地举行第三次会议，商讨增加对乌克兰的武器供应，乌克兰期望会议做出强有力的决定。会议之际，德国总理舒尔茨尤其面临压力，要求其批准向乌克兰出口豹式坦克。在乌克兰，官方及民众几个月来一直呼吁获得远程导弹系统及坦克等能够挑战克里姆林宫计划的武器。

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欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周四访问了基辅，讨论欧盟对乌克兰的支持，乌克兰在当天早些时候呼吁其西方盟友 "大幅增加 "对乌克兰的武器供应以对抗俄军。

美国向乌克兰提供总额25亿美元新军事援助

美国周四宣布向乌克兰提供总额25亿美元的新一批军事援助，包括数百辆各种类型的装甲车，但不含重型艾布拉姆斯坦克（Abrams）。

五角大楼在一份声明中说，这批新援助包括发送59辆布雷德利装甲车（Bradley），这将是对1月6日承诺的提供50辆该类型轻型装甲车的补充，以及90辆斯特赖克装甲运兵车（Stryker），这些装甲车将"为乌克兰提供两个装甲旅的装备"。

欧洲理事会主席米歇尔："必须向乌克兰提供坦克"

欧洲理事会主席米歇尔在访问基辅并会见总统泽连斯基后表示，"必须向乌克兰提供坦克"。他在推特上说所，"我们听到了你的要求，你们需要更多的防空和火炮系统，更多的弹药。"他说，西方 "意识到 "与俄罗斯的战争 "未来几周可能对接下来的局势具有决定性"。

英国将向乌克兰运送600枚"硫磺 "制导空地导弹

同一天，正在爱沙尼亚访问的英国国防部长本-华莱士表示，英国将向乌克兰增加运送600枚"硫磺 "制导空地导弹，以协助乌克兰应对俄罗斯的攻击。华莱士是在访问爱沙尼亚塔帕军事基地时做上述表示的，他说，新的导弹将是对乌克兰主导战场起到重要作用。

爱沙尼亚对乌援助将增加到GDP的1%以上

爱沙尼亚官方表示，将把对乌克兰的军事援助增加到其国内生产总值（GDP）的1%以上。该国表示，将向乌克兰提供 "迄今为止最大的军事援助，计划包括援助反坦克武器以及弹药，总价值1.13亿欧元"。

瑞典首次向乌克兰提供 "弓箭手 "远程火炮

此外，瑞典首相克里斯特松周四宣布，瑞典已决定开始向乌克兰军队提供 "弓箭手 "远程火炮，这是基辅几个月来一直要求的现代化移动榴弹炮。瑞典首相是在一个政府会议之后的新闻会上作出这一宣布的，这是该国首次向乌克兰提供该型火炮系统。

克里姆林宫警告，向基辅运送远程武器将导致局势升级

在西方国家向乌克兰提供新的援助同时，克里姆林宫周四警告说，西方向基辅运送远程武器将导致乌俄冲突局势升级。

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫说："这有可能非常危险，这将意味着冲突将达到一个新的水平，这对欧洲安全没有任何好处。“

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Конференція Рамштайн © Reuters

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