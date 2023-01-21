布林肯：美中的紧张关系有所缓和

美中关系展望

美国国务卿布林肯周五表示，在他准备于2月初前往北京访问的同时，美国与中国的紧张关系已有缓和，但他也再次针对北京当局对台湾的意图提出警告。

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法新社芝加哥消息称，布林肯出席芝加哥大学（University of Chicago）活动时被问到美中关系是否已趋缓，他回答说：“我想是的，因为有对话和参与，就会有这种效果。”

布林肯说：“世界其他国家期望我们以负责任的态度处理美中关系。他们清楚我们的确会影响到他们”」

据一名美国官员透露，布林肯将于2月5日、6日前往北京访问；这是自2018年10月以来首度有美国国务卿访中。

法新社指出，这趟行程是美国总统拜登与中国国家主席习近平去年11月在印度尼西亚峇里岛会谈后敲定。

不过，布林肯也再次就台湾议题提出警告，指出北京加大孤立台湾的力道，去年8月还在台湾附近举行大规模军事演习。

他重申：“我想，过去几年我们看到的是中国决定不再安于现状。这个现状奠定过去几十年的稳定基础，实际上就美中关系和应对艰难局势来说也很成功。”

布林肯还提到台湾的半导体优势对全球经济至关重要。他说：“我们要告诉中国的是，他们说这是主权议题，我们的响应则是，这攸关美国和全球各国的利益。”

与此同时，据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平在农历新年讲话中含蓄地警告美国，强调中国将同分裂主义和干涉其跟台湾关系的举动开展“重大斗争”。

在北京人民大会堂举行的2023年春节团拜会上，习近平说，“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全党全军全国各族人民迎难而上。”

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