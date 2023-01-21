斯德哥尔摩举行反土耳其示威 安卡拉取消瑞典防长访问

瑞典/土耳其

瑞典加入北约再生枝节：土耳其周六宣布取消瑞典国防部长的访问计划，以抗议瑞典允许在斯德哥尔摩举行反土耳其示威。

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土耳其国防部长胡鲁斯-阿卡尔（Hulusi Akar）今天说，瑞典国防部长鲍尔-琼森（Pal Jonson）1月27日对土耳其的访问已经失去了意义和重要性，所以我们已经取消了这次访问。

瑞典防长原计划通过访问土耳其消除安卡拉对瑞典加入北约的反对意见。

然而，斯德哥尔摩允许反土耳其的示威引起了安卡拉愤怒。

反伊斯兰示威者

首先是名叫拉斯姆斯-帕鲁丹（Rasmus Paludan）的瑞典-丹麦右翼极端分子周六在瑞典首都土耳其大使馆前示威，

法新社记者看到，这名反伊斯兰教和反移民的活动人士，在警察的严密保护下，在金属屏障的庇护下，如他之前所宣布的，焚烧了一本《古兰经》。

这名惯于焚烧《古兰经》的示威者在近一小时的长篇大论中（针对穆斯林移民）说：“如果你认为不应该有言论自由，那么，你应该去别的地方居住"。

之前一天，瑞典警方周五表示，瑞典的宪法及在瑞典的示威和言论自由，都不允许以公共秩序为理由禁止人们示威。

而土耳其总统府发言人易卜拉欣-卡林（Ibrahim Kalin,）周六谴责这个示威是"明显的仇恨犯罪"。他在推特上说："尽管我们发出了所有警告，但允许这种行动是在鼓励仇恨犯罪和伊斯兰恐惧症"。他还补充说：“攻击神圣的价值观不是自由，而是现代的野蛮行为”。

瑞典国防部长说，"推迟"他访问土耳其的决定是周五在德国拉姆施泰因举行的军援乌克兰会议上他与土耳其国防部长一起作出的。

瑞典防长帕尔-琼森在推特上说，”与土耳其的关系对瑞典非常重要，我们期待着在未来的场合继续对话（......）"。

据一位外交人士说，星期五，土耳其已经召见了瑞典驻安卡拉大使，"以最强烈的措辞谴责这种明显构成仇恨犯罪的挑衅行为"。

库尔德人示威

这是瑞典驻安卡拉大使在几天内第二次被土耳其外交部召见，第一次是因为一个亲叙利亚库尔德人自治委员会罗贾瓦（Rojava）团体制作播放了一段视频，其中将一个被吊死的人体模型命名为土耳其总统埃尔多安。

该委员会参与的支持库尔德人的示威活动也于今天周六下午在斯德哥尔摩市中心一个广场举行，这些人反对瑞典加入北约，反对土耳其总统埃尔多安。

法新社说，几百人聚集在一起，其中许多库尔德人举着库尔德工党旗帜，而土耳其和欧盟都将这个党视为恐怖组织。

自今年5月以来，土耳其一直阻止瑞典和芬兰加入北约，安卡拉指责这两国窝藏被安卡拉称为"恐怖分子"的库尔德武装分子和其同情者。特别是库尔德工人党（PKK）及其在叙利亚和伊拉克北部的盟友的支持者。

对于安卡拉来说，瑞典加入北约的所有进展都取决于它是否主动引渡被土耳其指控为恐怖分子或在2016年参与过针对埃尔多安的未遂政变的人。

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