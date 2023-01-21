瓦格纳集团被美国指定为国际犯罪组织

瓦格纳集团

利用数万囚犯在乌克兰犯下大量侵权暴行的俄罗斯准军事团体瓦格纳，周五被美国定为国际犯罪组织。白宫表示将很快对其实施更多制裁，并“确定、揭露和锁定所有协助瓦格纳的人”。

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美国周五（1月20日）指定俄罗斯准军事团体瓦格纳为国际犯罪组织，谴责其在乌克兰的侵权行为，及使用朝鲜提供的武器和大规模招募囚犯。

白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比告诉记者，"瓦格纳是一个犯下广泛暴行和侵犯人权的犯罪组织"。

他补充说："我们仍然认为，瓦格纳集团目前在乌克兰部署了大约5万人，包括1万名雇佣兵和4万名囚犯"，以至于连俄罗斯国防部都对其"招募方式"持"保留意见"。

这位官员宣布，华盛顿很快将对瓦格纳集团采取进一步的制裁措施，该集团在周五被指定为类似黑手党或山口组等其他犯罪组织。

俄罗斯火车

科比还向媒体展示了美国情报部门拍摄的卫星图像，据称，俄罗斯的铁路车辆离开俄罗斯前往朝鲜，然后运回军事装备，包括为在乌克兰的瓦格纳集团提供的火箭。

他说，这些图像是在11月18日和19日拍摄的，并补充说，美国已将这些信息传递给联合国安理会，作为对平壤制裁的一部分。

瓦格纳准军事团体的负责人是与普京总统关系密切的61岁俄罗斯商人叶夫根尼-普里戈津领导，其在夺取乌克兰东部的巴赫穆特的激烈战斗中非常活跃。

该集团在世界其他地方开展业务，包括在非洲。据美国政客杂志在本周透露，瓦格纳集团正在非洲增加开矿，以图获利数百万美元，用于在乌克兰的战争。

白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比说："我们将不懈努力，以确定、揭露和锁定所有协助瓦格纳的人”。

与俄军方"关系紧张"

据华盛顿方面称，该组织的实力正在增长，现在与俄罗斯部队进行竞争。科比说，"我们有情报显示，瓦格纳和俄罗斯国防部之间的紧张关系正在升级"。

约翰-科比说：“瓦格纳正在成为一个权力中心”，它与俄罗斯军方和其他俄罗斯部委展开竞争。他还说，“普里戈津正在推进他自己在乌克兰的利益”。

他补充说："瓦格纳集团作出军事决定主要是基于在宣传方面对普里戈津有好处。

许多观察家指出，俄军和瓦格纳集团之间的分歧在争夺乌克兰东部小城索莱达的战斗中凸显出来。

普里戈津先生声称占领了索莱达时，他立即遭到俄罗斯国防部的反驳，后者在两天之后宣布占领了该镇，而基辅否认了这一说法。

自去年夏天以来，瓦格纳的部队和俄罗斯军队一直在试图夺取巴赫穆特，这座位于顿涅茨克地区东部的城市的战略意义值得怀疑，但它已经获得了巨大的象征意义。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫周一否认俄罗斯军队和瓦格纳准军事团体之间存在任何紧张关系。他说这是"操纵"（的信息）。

成立于2014年的瓦格纳集团已招募了数千名囚犯到乌克兰作战，条件是换取减刑。普里戈津曾是一个低调的团体，现已成为乌克兰战争中的一个主要角色。

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