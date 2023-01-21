马克龙：和平红利已经结束，法国将大幅增加军费预算

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1月20日，法国总统马克龙向法军发表新年致辞时宣布，作为计划中的2024年至2030年《军事规划法》的一部分，法国武装部队将在未来七年内获得4130亿欧元的军费预算，比2019年至2025年期间的2950亿欧元军费多出三分之一。在俄罗斯全面入侵乌克兰近一年的背景下，马克龙还承诺将大力增加法军的军事情报预算。

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马克龙周五在法国西南部的蒙德马桑空军基地发表了面向法军的新年致辞。他在讲话中表示：“我今天的讲话是对你们和对整个国家说的。首先，因为《军事规划法》反映了国家为支持其武装部队所做的努力。在未来几年，这些努力将与危险相称，也就是相当大的危险，首先是因为这项规划法工作在其文书和结构中包括要求每个人都被动员起来。”

马克龙说：“事实上，《军事规划法》构成了我们将踏上的集体道路。它是卓越的战略姿态，是基于对我们的优势、特点、威胁和脆弱性的分析，体现了将约束我们几十年的选择。在我们的共和国成立之初，在经历了不平常的失败和意外的挫折之后，为他们（法军）的部署、修订和偏见推波助澜的是一个简单的想法：永远不要在战争中迟到，不要寻求在智力上赢得以前的冲突，而是要使国家能够为可能到来的冲突做好准备。”

马克龙说：“因此，我们必须领先一场战争。我们又回到了这个当务之急：因此，这项《军事规划法》将不得不得出我们这个时代所拥有的结论，当然还有历史上无法预测的那部分狡猾。我希望在这里加强我们每一个人、我们的部队、整个民族的保证，即面对战争的蜕变，法国已经并将有军队准备好应对世纪的危险。”

去年11月，马克龙在视察南法土伦军港时主持发布了2022年法国《国家战略审查》报告。这是法国政府时隔5年首次发布该报告，其概述了法国在国内外的国防和安全环境，并确定了在未来几年将面临的战略、行动和军事力量挑战。

对此，马克龙在讲话中提到：“事实上，正如《国家战略审查》报告所详述的，这些威胁是多重的，是混合在一起的，而不是一个接一个的。一方面，欧洲出现了高强度的冲突，在多边主义危机的背景下，权力的意志更加坚定。由于俄罗斯对乌克兰的侵略，已经没有任何（冷战结束后的）和平红利。而这个时代的暴力的残酷代价就在我们面前。在欧洲、亚洲和印太地区，国际秩序正在让位于国家之间的自然状态，这是我们几十年来从未见过的。”

马克龙说：“东地中海、印度洋的海峡们、南中国海或台湾周围，等等。这些都是经常紧张的地方。在这种情况下，我们的海外领土日益暴露。而现在的冲突已经延伸到所有领域，包括互联网、社交网络和无形的信息领域。另一方面，新的威胁正在出现，这些威胁与全球、气候、能源和技术变化有关，这些变化可能造成不稳定的风险。最后，还有旧的、低调的恐怖袭击和圣战暴力的风险，虽然这些风险已经得到解决，但并没有消失。”

马克龙说：“因此，我们这十年的特点是在所有秩序和所有地理区域的威胁积累。就像一本关于战争风险的选集，它在我们之前诱惑了许多代人。肆无忌惮的帝国主义、核扩散、恐怖主义暴力。非常古老的战争，其他更新颖的战争，但它们都是相加的，可以相互促进。”

马克龙说：“然而，这些形式的冲突正在以新的面貌出现，往往在复杂和残酷的简单之间摇摆不定。复杂的技术竞赛，从网络到量子，通过未来的人工智能。还有几乎是赤裸裸的残暴，特别是在乌克兰，我们认为属于凡尔登或索姆河画面的场景又回来了。因此，全球重新武装正在两极化的两端进行。在先进技术和简陋技术之间，它可以控制一支强大且装备精良的军队，但在其行动领域上下却很脆弱。陷阱之一是只追求技术上的完善而使自己精疲力竭，另一个陷阱是不对这些新手段进行投资。”

马克龙强调：“我们必须优先行动的速度，迅速崛起的力量，而不是抽象模型的知识纯洁性，因为我们将必须面对的冲突不在于让我们来选择。然后，我们这个世纪的新冲突的特点无疑是公开、明确的冲突与反复的、系统的、恶毒的恶意之间的模糊。战争不再是宣战，而是悄悄地、阴险地发动，是混合型的。”

马克龙指出，“让我们永远不要忘记我们的国家是一个群岛。如果本土的安全由你们所有人确保，我们的海外领土就不能离开我们的视线和存在。世界的发展方式使许多这样的领土，尤其是在太平洋和印度洋的领土，处于未来可能发生对抗的最前沿。”

马克龙在讲话中说：“2019年至2024年的《军事规划法》有一个明确的使命：修整我们的军队，让他们重振活力，获得手段，摆脱匮乏的逻辑，恢复行动的杠杆。由于你们的集体工作和你们领导人的警惕性，这项事业正在取得进展，也由于所有这些承诺都已得到经费的完整兑现。但这项工作必须继续下去。在我无数次对军中的视察中，我看到了这一基本工作在具体和道义上所能产生和创造的不同的力量。”

马克龙说：“新的《军事规划法》打算继续并扩大这种重建我们军队的努力。而事实上，在修整了军队之后，我们要改造他们。我们必须争取时间，使我们与未来的冲突创造差距。是的，国家有责任通过自然维护其战略不变性，通过依靠其士兵的卓越表现和他们的奉献精神来改造其军队。但是，作为一个国家，我们也必须改造自己，为我刚才提到的更残酷、更多和更模糊的战争做好准备。”

马克龙表示：“这就是（新的）《军事规划法》的高远志向。为了满足它，我们需要重大的资源投资。虽然2019年至2024年的《军事规划法》代表了2950亿欧元的努力，但我现在可以告诉你们，我将要求议员们允许我们在2024年至2030年期间投入4000亿欧元的预算努力，这将使我们有可能支付总共4130亿欧元的军事需求，以更新这一宝贵的军事工具，为我们的自由、安全、繁荣和我们在世界上的地位服务。”

马克龙说：“这两项《军事规划法》总共将致使我们武装部队的预算翻倍。我很认真地说，这些都是相当重大的资源，它们强化了国防工作，其动态是五十年来前所未有的。这些罕见的资源显然提出了巨大的要求。这是我们孩子们的安全的代价，这是维持我们的地位的代价，这是维护我们的价值观的代价，这是我们的荣耀和自由的悠久历史的代价，我们必须书写接下来的章节。我们必须采取这一基本步骤，以建立我们未来的军队，即使这只是其中的一步。”

马克龙说：“因为这4130亿本身并不能使我们有可能为即将开始的世纪设计我们军队的新面貌。但它是一个前所未有的投资的开始，一场将不可逆转的深刻变革。我们不能用更多的东西做同样的事情，我们必须做得更好，而且要有不同的方式。因为世界并没有在等待我们，因为竞争正在磨练胃口和策略，因为我们必须坚守阵地。”

据悉，2024年至2030年法国《军事规划法》将主导法军基于转型逻辑，在以下四个主轴上进行更新，包括加强主权、预计高强度冲突、公告空间的防御和伙伴关系的更新。在加强主权方面，马克龙提出：“主权的核心也是永久姿态的加强。这预设了增强的情报能力，使我们能够预测危机或威胁。我一直坚持法国需要有自己的情报，让我们在决策和行动上有自主权。”

为此，马克龙宣布，同期的军事情报预算将增加60%，并将提高应对网络攻击等领域的能力。他强调，法国打算继续成为一个受人尊敬的大国和值得信赖的合作伙伴，这一点在2022年的《国家战略审查》报告中得到了强调。

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